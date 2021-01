¿Qué es y cómo influye en las personas la Luna Negra?

Para entender por qué estás sintiendo una energía densa, deberás identificar que la Luna negra o Luna oscura se refiere al período en que la Luna se encuentra de espalda al Sol. Es decir, en el cielo que no puede ser vista desde la Tierra, ni siquiera durante la puesta o la salida del Sol.

Es que durante esas noches la Luna está totalmente ausente en el cielo, ya que queda oculta por el resplandor solar.

Según explicó el blog Luna Logia, este viernes tira aire de tormenta. "Se va a exponer lo profundo, se van a drenar las emociones no procesadas. Hay que poner pecho a lo que surja", explicaron las especialistas.



Así mismo Mercurio hace una cuadratura a Marte y después va a tener unas juntas cósmicas con Saturno y Júpiter. Sin ir más lejos, el fin de semana se hablará y se comprenderán las cosas que no estuvieron claras.

De hecho, se caerá fácilmente en discusiones. Pero esas discusiones o incomprensiones llevarán a un entendimiento diferente.

Vale la pena cuidar las palabras. Meditarlas, advirtieron.

Hay que entender que cuando la Luna entra en fase negra, surgen emociones que no tienen que ver con el presente, más bien con el pasado. Y vale la pena que el pasado salga, pero para irse.

Vale la pena, que surja, pero para dejar su enseñanza, para que se lo agradezca por la lecciones, y se lo suelte con valentía. No es un acto de negación o rechazo. Es un acto de amor y consciencia. Un pase mágico de sabiduría.

Con el aire de cambio que tira hay que aprovechar y soltar los pesos del alma. Para que en lugar de pesos tengas impulsos hacia lo alto, lo bueno, lo bello.

Las emociones traen un mensaje sagrado que si se escucha y se entiende todo se transforma. Pero para escucharlas hay que sentirlas. Puede ser muy complejo, ya que en un clima de limpieza emocional, habrá mucho contacto y comunicación.

La clave está en saber que si te aceptas, te cuidas, te valoras, los demás harán lo mismo contigo. Pon el pecho, el alma y el ombligo. Mira para adentro.

Y saca afuera lo que ya no da, no va, no está. Se viene un nuevo tú.