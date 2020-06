Ejes zodiacales: qué son y cómo afectan a nuestros signos

La Tierra y el Sol son una relación constante, la tierra en sus movimiento de traslación, al girar alrededor del Sol se acerca, se aleja, tiene momentos equidistantes, con el Sol, de esto surge las estaciones: Primavera, Verano, Otoño e Invierno.

La posición del Sol en el zodiaco, el día y mes que nacemos se ubica en un signo zodiacal es la parte más iluminada de la carta astral, el opuesto complementario esta en la posición de la tTerra, donde nos muestra la parte no consciente y pero necesaria de conocer para ayuda a nuestro crecimiento interior poder unir esas dos energías para ser íntegros, salir de polarizaciones, dualidades, completar estos dos signos que nos rigen y dirigen tendencias psicológicas y de destino.

En los años de práctica como profesional de la astrología, tarot y terapia floral, me encuentro con parejas en estos ejes, tienen como una atracción especial dada por las energías del Sol y la Tierra. Seguramente son encuentros de almas que se acompañan en el aprendizaje evolutivo.

En el zodiaco los signos que están en eje de oposición son

ARIES -LIBRA

LIBRA -ARIES

Aries busca su identidad, haciendo, luchando, buscando conquistar siempre nuevas metas, se frustra fácilmente, tiene explosiones de personalidad ante la dificultad, Libra ayudará a ver la otra parte de la situación, busca la paz, el equilibrio, actuá desde la diplomacia y busca siempre priorizar la relación. Libra necesita del empuje Aries para luchar por sus deseos, cuando soporta mucho tiempo la presión de aries, explota y siente que pierde su búsqueda de equilibrio.

Estos signo integrados tantos en Aries como en Libra, logran personalidades, que saben hacia donde se dirigen, seguros de sí mismo, pudiendo relacionarse sin olvidarse de su propia identidad.

Es posible que por momentos un ariano se sienta libriano y viceversa, en la observación de si mismo es bueno tener en cuenta de no caer en el extremo de estos signos e integrarlos para sentir la armónica relación del sol y la tierra. Yo y el otro somos uno, luchar desde la diplomacia para conquistar y equilibrar los opuestos. Este es el eje de la guerra y la paz,con el tiempo aprenden a desarrollar una personalidad afianzada y equilibrada que se relaciona sin competencias con los otros, solo venciendo sus propios desafíos.

TAURO- ESCORPIO

ESCORPIO- TAURO

Tauro ve la realidad tan absoluta que no puede cambiar lo que ve, no encuentra la vuelta o la salida, entiende la vida como disfrute de los cinco sentidos, atesorando lo que es de el, sin moverlo para que sea más productivo. Tiene una estabilidad constante que puede ser manifestación de un miedo profundo al cambio. Escorpio es un mundo intenso de emociones, siempre hundido en la transformación, en ver lo que no ven los otros y crear o investigar en el misterio. Este eje es de la posesividad ambos ven lo que les pertenece, pero en lo más profundo no soportan que algo no les pertenezca o algo no puedan poseer o controlar. Escorpio transforma a tauro lo mueve, lo lleva a su mundo intenso emocional y Tauro lo enfrenta a Escorpio a la realidad, poniéndolo aún más en la tarea de transformarse. Las personalidades que integran este eje se verán de un sentido concreto de la vida, sabiendo fluir pausada pero directamente creciendo en su sistema de valores confiando en la transformación que produce los años de vida que dan experiencia y que solo se tiene aquello que realmente pertenece desde el alma. Este es el eje de los obsesivos, que con el tiempo aprenden a ser estables y autovalorados, soltando todo lo que no tiene un real valor, que se transforman sacando en cada crisis, los mejores potenciales que poseen.

GÉMINIS- SAGITARIO

SAGITARIO- GÉMINIS

Géminis sin comunicar o expresarse de algún modo no puede estar, su mente es rápida, variable, conoce todo y a todos, la necesidad de movimiento y diversidad agota su sistema nervioso o se pierde ante tanta información. Sagitario en busca de la verdad y lo que esta lejano, lo empuja a Géminis a profundizar, a buscar ese conocimiento que viene de leyes, creencias, filosofías, o estudios que buscan más allá de la verdad aparente y géminis lo revitaliza y refresca a sagitario cuando su mente se fue demasiado lejos y se pierde en mundos que no puede llegar. Estos signos mueven la mentalidad racional y lógica(géminis) y la mentalidad filosófica ( Sagitario). Cuando una personalidad de estos signos esta integrada, fluye la comunicación con bases profundas en un estudio o creencia que manifiesta verdades universales, siendo grandes maestros, profesores, educadores, abriendo el mundo del conocimiento, despertando la curiosidad y la información mas acertada. El eje de los mentales-comunicadores, con el tiempo aprenden a discernir que la verdad puede estar dispersa en varias verdades y estas unidas dan una única y gran verdad

CÁNCER-CAPRICORNIO

CAPRICORNIO- CÁNCER

Cáncer es el mundo de la familia, la maternidad, el país, región ancestral, siempre esta proponiendo la reunión de los afectos sanguíneos, de cercanía, de amigos, los vínculos, están priorizados por el afecto, la contención, la lealtad a los clanes. Capricornio siempre esta absorbido por sus responsabilidades profesionales, sus compromisos de trabajo, sus reuniones jerárquicas organizativas, confía en que ser buen profesional puede dar lo mejor a sus vínculos afectivos familiares. Cáncer compromete a Capricornio en lo familiar y Capricornio da la mejor posibilidad a Cáncer para que nutra y se haga cargo de la necesidades familiares. Cuando cáncer no puede desarrollarse como profesional, y Capricornio no puede disfrutar de la familia el eje esta polarizado, mostrando desequilibrio y conflicto. Una personalidad de estos signos que puede integrar y complementarse, tendrá organizado sus tiempos de familia y trabajo o profesión. Estando con su familia cuando es realmente necesario, dando calidad,contención, protección; sin abarcar con extrema ambición sus metas profesionales. El eje de los tradicionales, aprenden con el tiempo a dar valor a la capacidad de llevar y desarrollar una familia, en paralelo a una profesión, saliendo de estructuras rígidas, disfrutando de la calidez del hogar, que potencia la calidad de profesional.

LEO – ACUARIO

ACUARIO- LEO

Leo en misión de héroe esta dispuesto a buscar objetivos que lo destaquen en su medio ambiente, necesita ese reconocimiento, que se vean sus grandes capacidades; muchas veces se esconde detrás de una figura que no obtiene logros, que es otro modo de llamar la atención y que a pesar de sus esfuerzos no llega a cumplir su plan. Ser sí mismo auténticamente, es la larga tarea de Leo. Acuario tiene que llamar la atención por ser absolutamente distinto y raro, siempre esta un paso adelantado en el tiempo, sus ideas geniales no son reconocidas cuando no tienen un formato adaptable al grupo que pertenece. Leo tiene una identidad y Acuario es el grupo, cada identidad clara de cada integrante de un grupo hace que fluya el equipo en ese gran propósito que unifica y tiene el sentido de la solidaridad. Cuando una idea (acuario) es útil a la individualidad(leo) tiene esa idea que beneficiar a todos y llegar a ser beneficio de la sociedad como grupo. Leo da estilo a Acuario y Acuario genialidad a Leo. En una personalidad de estos signos donde se integran las dos energías, el objetivo individual encaja por su estilo y capacidad en un grupo, donde cada estilo e individualidad logra un reconocimiento social. El eje de los creativos, aprenden con el tiempo que ser tan especial y único tiene el sentido de crear espacios, que sean en beneficio de todos, donde se pierde la necesidad de reconocimientos egoístas.

VIRGO – PISCIS

PISCIS - VIRGO

Virgo está para servir, ese es el placer que mas identifica la personalidad virginiana, cuando ayuda o es útil esta en su estado más realizado, muchas veces se pierde en la pequeñez de lo cotidiano, en la precisión de los tiempos, o técnicas, alterándose y canalizando emociones en una enfermedad o dolor físico. Piscis es la ensoñación, el confiar plenamente en lo divino superior, o sufrir por sentir demasiado y caer en estados de victimización, dar sin discriminar y sentir que entrego demasiado. Virgo puede ayudar a discernir los limites a Piscis y Piscis puede ayudar a dar un espacio de imaginación y sensibilidad espiritual a Virgo. En una personalidad integrada de estos signos, encontraremos personas que están siempre dispuesta a dar una ayuda, a escuchar y guiar con sentido critico y espiritual. pueden elegir; profesiones o trabajos que dan un servicio, con total eficiencia, capacidad de servicio y alta sensibilidad ante el dolor o conflicto del otro. El eje de los siempre en servicio al sagrado oficio de ayudar; con el tiempo aprenden a discernir los límites de entrega a los demás y afianzar el conocimiento de las tramas del alma, la ley de causa y efecto.