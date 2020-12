Hay eclipse total de Sol y te afectará: los 3 signos más potenciados

Se oscurece totalmente el Sol por la interferencia de la Luna entre la Tierra y Sol. La figura arquetípica del Sol es la imagen masculina, el padre, la figura de poder, de los mandatos familiares por parte paterna. En la carta astral donde este Sagitario, por ubicación astrológica, es donde se movilizará esa oscuridad, no como algo negativo, si no como una situación en donde, se debe observar, que hay que poner luz, consciencia. Allí en Sagitario también estará Mercurio y el nodo sur, que nos propone dejar lo que no es necesario, lo que ya no tiene sentido, que fue, pero que hoy es un cerrar pasado, para comenzar lo nuevo; en pensamientos, formas de comunicación y comercialización, expansión.

Hay nueva búsquedas y nuevos modos de seguir avanzando.

Signos potenciados Aries, Leo y Sagitario

Revisen, recuerden que mandatos les han trasladado sus padres como pensamiento y modo de actuar masculino, allí hay claves que cambiar, sanar lo antiguo es crear el modo de soltar, dejar de culpabilizar, encontrando el modo de enmendar, de recuperar, aquello que fue mal hecho, mal vivido, darse y dar una oportunidad de renovación.

Momento de ver en la oscuridad masculina el brillo renovador de nuevas generaciones, mas flexibles y abiertas a vivir el poder del pensar y actuar en colaboración de la intuición, el sentimiento, el apoyo de la femineidad.

Signos en tensión Géminis, Virgo y Piscis

Los ideales en los que se crece son parte de la información familiar, cultural, social; en la medida que se crece se descubre la realidad, que muestra responsabilidades, donde la felicidad se aleja de aquello en lo que se creía. Si estas confuso, queriendo unir los que te dijeron, en lo que había que creer, es ese momento donde la oscuridad, las sombras, comienzan a ser el detonante para investigar dentro de ti, que buscas, en que crees, que estas viviendo realmente y como desarrollas tu propia visión de tu vida de acuerdo a lo que tienes como experiencia.

Momento de salir de lo confuso, los discursos dobles, hacer tu propio camino, creyendo en lo que muestra que en la acción funciona y te da la oportunidad de fortalecerte, creyendo en tus capacidades y talentos.

Ana Moyano