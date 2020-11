La Luna estará en Tauro y así afectará a tu signo

La Luna mueve el mundo emocional, en Tauro estará conectando con el deseo de satisfacer necesidades, buscar el placer del cuerpo, sentir el amor, el cuidado de los cercanos, valorados por nuestros talentos y capacidades.

No podemos pedir ser valorados por aquellos que no tienen valor de sí mismo. Es poco entendible por que teniendo a mano de la naturaleza, valores que pertenecen al lugar de origen, a lo familiar, se elige lo que llega de otros lugares. Muchas personas tienen grandes talentos, pero no llegan a las grandes ciudades, o a los medios que reflejan quien es talentoso o no, dan su talento sin el reconocimiento merecido. Es necesario estimarse para estimar, valorar lo que se tiene, confiar en lo que es de origen cercano, lo que pertenece naturalmente, como forma de recibir también esa valorización. Observa que las personas sin autoestima, no te reconocerán hagas lo que hagas, aunque des lo mejor de ti.

Momento de valorar lo real y duradero, aquello que siempre está, que pertenece y no es poseído, ni te posee.

Signos potenciados Tauro, Virgo y Capricornio

El sentido de la realidad, el aquí y ahora muchas veces muestra la dureza del planeta tierra, de los límites, del esfuerzo que conlleva encontrarse con logros y reconocimientos.

Este es un tiempo especial para la humanidad, hemos sido sorprendidos por una pandemia que puso en crisis y colapso a todo el mundo. Pero también a surgido la capacidad de rearmarse, crear salidas y resoluciones que necesitan solo ingenio, constancia, perseverancia, voluntad, paciencia.

Aún somos sorprendidos por distintos cambios y no hay total seguridad o certeza de como sigue el reordenamiento social y económico. Simplemente estamos frente a un nuevo desafío, que necesita de una gran inventiva, tomando ritmo y constancia para avanzar, resurgir para mantener la vida y satisfacer las necesidades básicas.

Momento de improvisar, aceptando cambios, avances y retrocesos, movimiento lentos pero seguros.

Ama lo que tienes y tendrás lo que te mereces.

Signos en tensión Leo, Escorpio y Acuario

Lo que se hace desde la pasión, desde el deseo de dar para ayudar, para sentir que lo que transforma, da felicidad, es lo que se comparte y te hace más rico, más feliz, aunque lo que des sea mínimo.

Este momento de estar cruzando un tiempo especial, compartir, comprender, aceptar, unir, son grandes valores. Las diferencias siempre pueden estar, pero el que siente pasión por lo que hace puede crear puentes de unión, para engrandecer la esperanza, que ayude a todos.

Momento de poder girar y mirar que esta sucediendo en la vida de otras personas y en que puedes dar un ayuda solidaria. Fijarse solo en el propio conflicto no te mejora la vida, preocuparse por los problemas de los demás tampoco, es una opción buscar salidas con técnicas, terapias, modos de mejorar tu estado y contagiar de bienestar a los demás.