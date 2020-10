Movimientos planetarios de la semana: la Luna ingresa a Virgo

Sin caer en el abuso o la exigencias que proponen aquellos que tienen un poder, una autoridad. Es importante elegir como se ayuda a otros; un servicio tiene momentos, horarios, donde la entrega tiene un limite de tiempo y sin sobrepasar las capacidades físicas.

Respetarse es también respetar al otro, trabajar tiene que ser parte de una satisfacción, no una obligación, encontrar el modo de cumplir con obligaciones y tareas, sin que sea una tortura, una esclavitud. Muchas veces esto no lo propone otro, las personas con exagerada visión de responsabilidad o de búsqueda de perfección no mide, ni discierne sus propios limites. Es momento de cumplir con el registro corporal, cuidar la alimentación, el sistema sanitario, la salud es un proceso de disciplinas que toman en cuenta el cuerpo. El cuerpo agradece una buena alimentación, descanso, actividad física agradable, momentos de relajación, de buenos pensamientos y estados de alegría, satisfacción emocional, ayudan a mantener un buen estado de salud.

Los signos de Tierra, Tauro, Virgo y Capricornio

Manifiestan la capacidad de realización, compromiso con el trabajo, la salud, el estado del cuerpo.

Momentos para disfrutar de vivir una buena relación con el trabajo y la salud. Quien se ama cuida su cuerpo, su salud, potencia el modo de ganar dinero para vivir, haciendo lo que le da placer y disfrute, con responsabilidad, coherencia; siendo bondadoso, dando y dejando que otros también tengan la posibilidad de desarrollarse profesionalmente.