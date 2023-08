Looks de invierno para ir a la oficina

Uno de los principales retos a la hora de pensar qué ponernos para ir a trabajar a la oficina en los días de invierno es encontrar prendas funcionales, abrigadas y adecuadas para nuestros espacio de trabajo. Para que vestirnos en las mañanas frías sea más fácil es importante contar en nuestro guardarropa con prendas básicas y de la mejor calidad posible, que nos sirvan para armar alrededor de ellas diferentes conjuntos y vestirnos en capas para hacer frente a las diferentes temperaturas del día.

Otro punto importante es tener en cuenta el ambiente y espacio en el cual trabajamos. Hay profesiones que, si bien trabajan en oficinas, son creativas y permiten armar looks más descontracturados. Mientras que otros trabajos piden outfits más formales. Siempre debes tener en cuenta cómo te querés sentir ese día, cómo te querés ver y querés que los demás te vean y qué es lo que querés transmitir. Recordá que nuestra imagen personal es parte de nuestra comunicación, por eso es importante que nos represente fielmente.

Outfits creativos

Si tu profesión y espacio de trabajo son un ambiente donde la creatividad y originalidad son importantes, una excelente manera de mostrar tus cualidades únicas es animarte a usar looks descontracturados y fuera de lo tradicional. Para lograr outfits informales pero armónicos, incorporá a tu look una prenda de color que destaque o un estampado que atraiga la vista. Podes elegir un abrigo en tonos llamativos o una camisa estampada. Recordá elegir combinaciones de colores armónicas, para que tu look sea alegre, colorido y equilibrado.

Animate a usar trajes coloridos. Imágen: Lily Collins

Anímate a usar looks descontracturados.

Imagen: Lily Collins.

Anímate a usar looks descontracturados.

Imagen: Lily Collins.

Una excelente forma de incorporar estampas en invierno es a través de los sweaters con guardas o estampas invernales. Si buscás un estilo menos estridente inclinate por una estampa en tonos neutros.

Imagen HyM.

Si tu estilo es más romántico y natural, los vestidos largos con estampas de arabescos o flores son una gran forma de mostrar creatividad manteniendo tu estilo.

Las faldas midi combinadas con sweaters son ideales para mantenerte abrigada.

Imagen: Desigual.

En caso de que tu profesión sea creativa pero tu espacio de trabajo sea más tradicional, podés sumar originalidad a tus looks por medio de pañuelos y bufandas estampadas XL.

Dale color a tus looks de invierno a través de los accesorios. Imagen: Mishka.

Outfits formales

Para aquellas cuyo trabajo y profesión requieren looks más clásicos y formales, lo ideal es elegir combinaciones de colores sutiles, sin estridencias.

Elegí combinaciones clásicas y sobrias. Imagen Alex Riviere.

Entre las piezas que no pueden faltar dentro de un guardarropa formal, la sastrería ocupa un lugar principal. Ya sea en trajes de corte clásico o más modernos oversize y masculinos, las prendas de sastrería aportan sofisticación al outfit. Las prendas de color blanco o nude transmiten elegancia. Es importante que siempre se encuentre en perfecto estado. Animate a usar blanco también en invierno.

Una manera de lograr looks formales y clásicos es elegir outfits monocromáticos, podés elegir una misma tonalidad de color para todas las prendas o animarte a jugar con diferentes tonos del mismo color y lograr un look sobrio e inigualable. También elegí en los mismos tonos el abrigo y la bufanda. El total black es el outfit formal por excelencia. Imagen Oklan.

Casual Friday

Hace ya bastante tiempo que en muchas oficinas los días viernes el dress code es más relajado, por lo que podés llevar outfits más casuales. Los días viernes podés usar en tu outfit un pantalón de jean, siempre en buenas condiciones y sin roturas, combinado con una camisa de corte más relajado. Sumá un sweater de rayas bretonas para darle un estilo parisino y chic al look. Usá prendas más relajadas para el Casual Friday. Imágen: Mango. Elegi prendas que te hagan sentir bien con vos misma.

Imágen: HyM.

El estilo casual también se lleva en el calzado, donde podés usar zapatillas urbanas y zapatos sin taco, como los mocasines y flats. Recordá siempre elegir prendas que te hagan sentir bien con vos misma, que te ayuden a transmitir tu mensaje y mostrar al mundo tu mejor versión.

* Mery Montes de Oca, asesora de Imagen y Personal Shopper

@mery_mdo

merymdoimagen@gmail.com