Básicos del guardarropa: la camisa de jean

La camisa de jean es una prenda clásica que se encuentra presente en la historia de la moda desde hace mucho tiempo, y este 2023 la vemos nuevamente en el street style de formas nuevas y creativas. Al ser una prenda básica es muy funcional ya que la podemos combinar con diferentes prendas. Esta prenda versátil y atemporal es ideal para armar un look cuando nos falta inspiración ya que la podemos combinar con un pantalón de jean y lograr el estilo trendy denim on denim, así como también la podemos usar con una falda midi y lograr un look más sofisticado.

Además la camisa de jean es una prenda que podemos usar a lo largo de todo el año. Lo ideal es que sea de tela liviana y buscá el largo y calce ideal (más entallado o más oversize) para tu cuerpo. También podés jugar con los tonos del jean, más claro o más oscuro, y con las estampas, bordados o apliques que muchas veces tienen. La camisa de jean aporta un aire fresco, juvenil y descontracturado a los outfits y, según cómo la combinemos, podemos lograr looks casuales, para ir a la oficina, creativos y hasta sofisticados. Te dejo looks para que te inspires y uses tu camisa de jean de nuevas formas!

Casual Look

El estilo casual y descontracturado es uno de los principales looks en los cuales podemos encontrar las prendas de jean. Para darle un espíritu moderno y acercarnos a las tendencias que vemos en las influencers de moda, la combinación denim on denim es ideal. Combiná un pantalón de jean con una camisa del mismo material. Para lograr un look descontracturado jugá con los tonos de azul y las diferentes texturas del jean.

El denim on denim es uno de los elegidos por influencers y fashionistas.

Imágen: Olivia Palermo.

Para lograr un look descontracturado jugá con los tonos de azul y las diferentes texturas del jean.

Imágen: Zendaya.

Podés agregarle un trench y zapatillas o zapatos que aporten un detalle de color para un outfit creativo y divertido. Una de las formas más clásicas de llevar camisa de jean en un look casual es usándola sobre otras prendas. Elegí para este outfit una camisa liviana y de corte relajado, llevala por encima de un top al cuerpo para generar armonía.

Una de las formas clásicas de llevar camisa de jean en un look casual es usándola sobre otras prendas.

Jean en la oficina

Si sos de la que cree que el jean es muy informal para un look de oficina, te dejo algunas propuestas que logran el balance justo.

Animate a usar una camisa de jean en tus outfits para la oficina. Imágen: @cutypaste.

Elegí una camisa de color celeste medio para lograr en contraste justo. Imágen: @sincerelyjules.

Combiná la camisa de jean con un pantalón de vestir y zapatos con taco. Imágen: @sincerelyjules.

Combiná la camisa de jean con un pantalón de vestir y zapatos con taco. . Para lograr un look de impacto, usá un pantalón palazzo y la camisa al cuerpo por dentro del pantalón, destacando la cintura. También podés elegir una falda midi y zapatos cerrados para un look profesional con mucho elegí una camisa de color celeste medio para lograr en contraste justostilo.

Para darle un estilo más formal, usá la camisa de jean con un blazer que destaque tus colores naturales. Para los días más cálidos, podés usar un chaleco sastrero con pantalón de vestir y camisa de jean. Combinalo con zapatos en punta y taco medio para un look más formal.

Outfits elegantes con camisa de jean

Uno de los looks más vistos en el street style es la camisa de jean combinada con una falda elegante. Puede ser una falda midi satinada en un color que contraste y destaque para lograr así un look original. Si tenés una ocasión en la que querés combinar brillos de forma sutil, elegí una falda de lentejuelas y combinala con una camisa de jean, agregá sandalias con taco a tono con la falda para un estilo elegante y original. Imágen: @cutypaste Imágen: @cutypaste Si buscás darle color al look, animate a usar sandalias de un tono que destaque. Imagen: Olivia Palermo.

En todos tus looks, siempre elegí las prendas y combinaciones que te hagan sentir segura y te representen, que te ayuden a mostrar al mundo tu mejor versión.

* Mery Montes de Oca, asesora de Imagen y Personal Shopper

@mery_mdo

merymdoimagen@gmail.com