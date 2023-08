Juliana Awada sorprende con un pomposo y llamativo vestido

Juliana Awada (49) se carateriza por un estilo pulido y elegante para toda ocasión. Ya sea un evento formal o una salida casual, la exprimera dama y empresaria argentina se muestra siempre impecable, con acertadas combinaciones y accesorios que realzan el outfit el 100% de las veces.

Es por eso que se impone como referente de moda en Argentina. Esta vez, nos enfocamos en un modelo soñado con falda en forma de A, super clásico, pero que con toques trendy logra elevar su nivel y dejar a todos boquiabiertos. ¿Te animas a recrear este fabuloso vestido para un evento especial?

Juliana Awada fabulosa en un solo tono, gris claro, en un vestido que combina silueta clásica con toques trendy para hipnotizar a todos. Fuente. Instagram @julianaawadalooks

Juliana Awada: los secretos de fusionar lo clásico con las tendencias

La empresaria y esposa de Mauricio Macri tiene algunos secretos para crear sus outfits. En primer lugar, la calidad de las prendas, por supuesto.

Además, recurre a siluetas clásicas para luego agregar toques más modernos. A esto le suma la elección de una paleta de colores que respeta a raja tabla, hasta para los accesorios, e incluso el hecho de que devota de la ley de la proporción. Todo el atuendo está equilibrado. Veamos.

En este ejemplo podemos ver cómo el soñado vestido firmado por Gabriel Lage tiene la forma más clásica de todas, y muy de moda en los años 50, la falda en A. Pero claro, si sumamos un color en tendencia, el gris claro, unos tacones glitter y la textura del bordado de este modelo sin mangas de cuello bote ¡ya tienes un hit de moda y un gran ejemplo a imitar!

Juliana Awada apuesta, así, a actualizar un estilo clásico, elegante y sofisticado como es la silueta de este atuendo que estiliza su cintura y le agrega toques irresistibles de la moda actual.

La parte inferior aparece completamente compensada por el torso super ajustado y por ello se puede dar el lujo de llevar el vestido bien holgado a partir de la cintura y con el extra de que la caída luce unas ligeras ondas gracias a la textura que agrega el bordado.

La empresaria cuida mucho el detalle de marcar esta zona de su cuerpo y por ello si no usa prendas que la destaquen, recurre a un lazo o cinto para ajustarla puntualmente.

Esto hace que siempre luzca tan estilizada, elegante, proporcionada y esbelta. El truco alarga las piernas y el torso automáticamente a la vista, brindando así unos centímetros más de estatura: ¡un truco infalible para las mujeres más petite!

En el caso de este vestido no hizo falta, pues es super ceñido en el centro del cuerpo, y al no tener un accesorio estilo cinto para agregar, jugó con los stilettos: eligió tacones glitter al tono para realzar la elegancia y definir el estilo de su look. ¡Otro acierto de Juliana Awada!

Para coronar un atuendo super balanceado apostó por un maquillaje soft, un clutch peltre y el peinado de pony tale con volumen en la coronilla que tanto le gusta y tanta sofisticación le aporta en toda ocasión.

Para recrear este estilo puedes comenzar por elegir una silueta clásica de vestido (repasa los que usaba Jacqueline Kennedy) y sumarle toques trendy como pendientes vanguardistas, un cinto a la moda o esos zapatos que son un hit y tanto destacan cualquier outfit.

Prueba con elegir distintas texturas como el glitter de los tacones de Juliana Awada y el bordado de este modelo combinándolas en un mismo matiz. ¡Anímate a lucir fabulosa y elegante como ella!

Y ¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.