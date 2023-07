El increíble y llamativo accesorio que usa Luli Fernández y tienes que probar

Luli Fernández (35), como todas las mujeres, ama aquellos bolsos donde “cabe todo“. Conocidos como tote bag, son el nuevo accesorio de moda que hoy venimos a analizar de la mano de la modelo, quien lo lució con un atuendo estilo working que fue furor en redes sociales.

Una tote bag protagonista: Luli Fernández posa en redes sociales para sus fans. Fuente. Instagram. @lulifernandezok

Luli Fernández y cómo combinar un increíble accesorio de lujo

Cómodos, elegantes y super glamorosos, así son los tote bags con los que hoy Luli Fernández impone tendencia. En esta oportunidad, hablamos de un accesorio de la marca Yves Saint Laurent.



Por cierto, el lujo en los detalles es un ¡sí! rotundo. Y la actriz y figura televisiva apostó por este hit de moda y la manera más fácil de usarlo: junto a un conjunto de colores neutros en clave clásica.



Así, Luli Fernández mostró en Instagram y para su comunidad de fans un estilo clásico compuesto por piezas sencillas y en tonos básicos como el negro, el denim y el tostado, con los cuales creó un aire de refinamiento que elevó con el toque del tote bag.



Te enseñamos a incorporarlo en un atuendo invernal.

Un outfit de prendas clásicas y colores neutros es ideal para lucir el llamativo accesorios de Luli Fernández: el bolso XXL de YSL Fuente. Instagram @lulifernandezok

Luli Fernández y su tote bag: sus tips para combinarlo

La modelo y artista es una entusiasta de la moda, por lo que siempre luce las últimas prendas y accesorios de tendencia. Este 2023, más que en otras temporadas, las tote bags están en boca de todos: su capacidad permite guardar una variedad de objetos y su estilo suma un toque chic a cualquier conjunto.

Fiel a las últimas tendencias, Luli Fernández optó por una de gran tamaño de la marca YSL en color negro con una correa dorada estilo cadena. En un breve video que publicó en su cuenta oficial se la puede ver caminando con un conjunto invernal que combina con esta maxi cartera, bajo un cielo gris de fondo.



Así, se sumó al furor de los bolsos XXL con este modelo llamativo de tamaño rectangular y con dimensiones generosas de la prestigiosa marca francesa en color negro con detalles dorados en la correa.

Y no solo su bolso atrajo miradas. La reconocida modelo también deslumbró con su elección de indumentaria abrigada, elegante y comfy: una camisa en tono celeste jean, aunque de tela de camisa más fina, un sweater de cuello redondo cerrado en tono tostado, un sobretodo de paño negro, unos pantalones de cuero ecológico y unas botas de tacón fino. Un derroche de estilo y buen gusto.



Para copiar su outfit, ten en cuenta que un bolso de marca de lujo, o su imitación, suele tener detalles que lo hacen protagonista como cadenas doradas y el logo en lugar central y muchas veces metalizado o destacado.



Por eso no olvides que tus accesorios sean sutiles, tratando de bajar el tono del resto del atuendo. Lo mejor es recurrir a prendas clásicas como lo hizo Luli Fernández con una camisa, un sobre todo de paño, botas negras, etc.



Así, lo que resalta y queda en primer plano es el bolso, super estiloso e importante.



Y ¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.