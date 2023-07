Te contamos lo que es la moda dopamine fashion

¿La forma de vestirnos influye en nuestro estado de ánimo? Aunque no lo creas de manera consciente o inconsciente la forma en la que elegimos vestirnos cada mañana influye en nuestro estado de ánimo y en la forma en que encaramos el día que tenemos por delante.

Un estudio del Kellogg School of Management estableció que las prendas y elementos que vestimos pueden tener un efecto en nuestro comportamiento si esa ropa tiene un significado simbólico para nosotros. Si bien nuestro outfit no es una solución mágica, la ropa afecta la forma en que otras personas nos perciben y cómo pensamos de nosotros mismos. Por eso es tan importante tener en cuenta nuestra imagen personal.

Viví el color

La Dopamine Fashion o Moda Dopamina irrumpe en la escena de la moda luego de los días difíciles de la pandemia, donde tuvo lugar un giro hacia la ropa de entrecasa y cómoda. En los últimos años, la vuelta al color y al optimismo hizo que la moda adquiriera tonos más alegres.

La dopamina es conocida como la molécula de la felicidad ya que causa sensaciones placenteras, por eso esta tendencia se basa en el uso de ropa y accesorios en tonos alegres y vivos para inducir la subida de la dopamina y afrontar el futuro con optimismo.

Los colores de estos looks son colores vibrantes y plenos, llamativos y saturados, con estampados atrevidos que nos llaman a vivir el color. Elegí tonos vivos en la gama de los azules, amarillo, verde, fucsia, rojo y naranja para lograr looks que aporten un shock de color.

Esta tendencia marca la escena del street style de las capitales de la moda, llenando las calles de color y estampas que buscan levantar el estado de ánimo de quien los usa y de quien los ve. La moda dopamina, a través de los colores, transmite el deseo de celebrar.

Imágen: The Today Show.

Imágen: Fashion Beauty Runway.

Qué transmiten los colores de la Moda Dopamina

Los colores tienen un significado y cada uno de ellos transmite una energía diferente. Los colores de la moda dopamina tienen tonalidades brillantes y saturadas, lo cuál los convierte en canal de energía positiva y optimismo. El color azul genera paz, tiene una energía sincera y relajante. El azul eléctrico es un tono vibrante y energético, ideal para aportar color a un outfit neutro.

El amarillo levanta el ánimo, transaimo diversión y jovialidad. Este color es vitalidad en estado puro, incorporarlo a nuestros looks puede ayudar a aumentar nuestra confianza. Si queremos incorporar un color que transmita frescura y crecimiento, el verde es el tono ideal. El fucsia es un color alegre y positivo, que transmite protagonismo. Es ideal para usar en un accesorio que resalte y de protagonismo a un look de base neutra.

Para transmitir felicidad y calidez, el naranja es el color ideal. En tonos vibrantes transmite satisfacción y celebración, lo que lo convierte en uno de los colores más elegidos en la tendencia de la moda dopamina. Animate a realizar combinacions únicas de color y estampados. Imágen Steal the look. Imágen Steal the look

Incorporá la Moda Dopamina a tu estilo

Si tu estilo es colorido, descontracturado y alegre, incorporar los colores de la moda dopamina va a sumar tendencia a tu estilo actual. Pero si tu estilo es más clásico y neutro incorporar estos tonos puede ser un desafío. Animate a sumar color de a poco a tus looks, agregá un detalle que sea un shock de color en un outfit neutro o monocromático, añadiendo toques de color de forma sutil combinado con basicos neutros. Aportá color con accesorios a tu look. Imágen Kylie Jenner. Imágen: Who What Wear. Imágen: Who What Wear.

Cualquiera sea tu estilo, para lograr el efecto de optimismo y alegría que busca la moda dopamina lo más importante es que las prendas elegidas para tu look reflejen tu personalidad. El principal objetivo de esta tendencia es que tu outfit te haga felíz y atraiga la positividad a tu vida cotidiana, por eso es importante que elijas un look con prendas que te gusten y te sientas cómoda, incorporando la tendencia en la proporción adecuada.

Recordá siempre elegir prendas y accesorios que te hagan sonreír. Usá la moda a tu favor, incorporá las tendencias que te hagan sentir segura, feliz y te ayuden a transmitir al mundo tu mejor versión.

* Mery Montes de Oca, Asesora de Imagen y Personal Shopper

