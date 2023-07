Vacaciones de invierno: los looks para ir a la nieve con estilo

Uno de los principales puntos a tener en cuenta a la hora de armar un look para la montaña, ya sea que vayamos a esquiar o prefiramos apreciar el paisaje desde el parador, es la comodidad y el abrigo. Es importante que elijamos prendas que no solo representen nuestro estilo si no que mantengan todo nuestro cuerpo abrigado. Por suerte hoy en día encontramos prendas que combinan estilo y confort.

Silueta vintage

Atrás quedaron las temporadas donde las prendas de nieve eran holgadas y escondían la forma del cuerpo. Hoy en día, con ropa de características técnicas que permiten abrigarnos sin sumar volumen, la silueta vuelve a definirse. Si bien vestirnos en capas en la montaña resulta esencial, los trajes de una pieza ceñidos al cuerpo y con cinturón marcando la cintura son uno de los looks en tendencia. Con una silueta vintage, los monos de un solo color estilizan la figura.

Las prendas de ski vuelven se ceñirse al cuerpo. Imagen Vogue.

Si preferís los conjuntos de pantalón y campera, elegí pantalones de tiro alto, que marquen la silueta y con botamanga amplia que te permitan moverte con comodidad en las pistas. Las camperas, de estilo parka, también suman cinturón, definiendo la cintura.

Elegí camperas con cinturón o entalladas. Imagen: Apparis.

Imágen: @luizasobral.

De pies a cabeza

Para aquellos momentos en los que no te encuentres deslizándote por las laderas de la montaña, es importante que tengas en cuenta el calzado. Las botas peludas o con corderito tipo Ugg vuelven a ser tendencia, mientras que las botas estilo Moonboots mantienen su presencia en los paradores de los centros de ski más glamorosos.

Es importante recordar abrigar también nuestra cabeza. Si bien a la hora de esquiar lo más recomendable es el uso de casco, tanto para los momentos previos como para después podes usar sombreros y gorros. Los beanies con diseños nórdicos o lisos en tonos neutros te mantienen abrigada y a la moda.

Aprés ski

Una vez finalizado el día en las pistas, llega el momento del Aprés Ski; y es momento de mezclar prendas técnicamente de nieve con otras más casuales. Podés combinar leggins térmicos con una campera parka metalizada, o mantener tus pantalones de ski al cuerpo y botamanga ancha ahora combinados con un sweater de guardas nórdicas o con estampado en tendencia.

Anímate a cambiar colores y texturas también en tus looks de nieve. Imagen: @chiaraferragni.

Imágen: Zara.

Recordá cambiar tus botas de ski por un calzado cómodo y abrigado, como las ya mencionadas Ugg y Moonboots. Una de las prendas más vistas esta temporada son los buzos tipo camperita en simil corderito, son ideales para los looks de montaña y con ellos podés armar outfits a la moda para el final del día.

Para dar el toque final al look Aprés Ski, no te olvides de los lentes de sol, que además protegen a tus ojos de los reflejos de la nieve. Elegí lentes que acompañen la forma de tu rostro y destaquen tus facciones para lograr un look armónico.

Recordá siempre elegir prendas que acompañen tu estilo personal y te ayuden a mostrar al mundo tu mejor versión. Además, en la montaña es importante que elijas prendas que te abriguen y protejan. Disfrutá de nuestros paisajes con todos tus sentidos!!!

* Mery Montes de Oca, asesora de Imagen y Personal Shopper

@mery_mdo

merymdoimagen@gmail.com