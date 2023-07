Mira el increíble look de Jennifer Lopez para pasear por las calles

Jennifer Lopez (53) no para de sorprender con sus increíbles looks, y esta vez nos enamoró con un traje veraniego a más no poder: floral, fresco y atrevido a la vez. Lo analizamos juntas porque es ideal para verte fabulosa en una primera cita, ¡soñado!

Ella lo usó para ir de la mano por las calles junto con su marido Ben Affleck como toda una diva del Bronx que es.

Tacones de cuña fucsia con pulseras: el complemento perfecto para un mono floral corto elegido por la gran Jennifer Lopez para pasear por las calles de Nueva York junto a su amor. Fuente. Instagram @moodof90.s

El mono floral de Jennifer Lopez: cómo imitar su estilo

Este look floreado de Jennifer Lopez tiene tantos trucos de estilismo que no podemos más que aplaudir: el mono floreado corto, pero holgado tiene la silueta perfecta para estilizar la figura, marcar la cintura y alargar las piernas.

Es de color claro con un tono crudo de fondo, y sus suaves colores de estampa floral, junto con el estilo halter camisero, crean un atuendo delicado y fresco a la vez. Además, la artista suma un cinto también en tono neutro trenzado para subrayar la cintura, ¡toda una estratega!

Como si esto fuera poco, recoge su cabello hacia arriba, algo que estiliza el rostro y le otorga unos centímetros más de estatura y, además, suma unas plataformas de cuña en tono fucsia, ¡fabulosa!

Completa el outfit con un bolso midi en crudo igual que el fondo del mono floral y el cinturón, y optó por unos aros estilo argollas XXL tan típicos de su imagen que se convirtieron en una sello personal.

Maquillada apenas con una base y un brillo labial, su apariencia auténtica y despojada es todo un ejemplo a seguir. Si tienes una cita con tu crush, ten en cuenta este ejemplo como una forma de no mandar el mensaje equivocado con demasiados escotes ni ropa sensual, pero segura de que este conjunto, o alguno que encuentres de este estilo, cautivará a tu cita.

Sobre Jennifer Lopez y Ben Affleck

La actriz, bailarina y empresaria Jennifer Lopez y el actor y director cinematográfico Ben Affleck continúan disfrutando de su tiempo juntos mientras decoran y realizan compras para su lujosa mansión en Los Ángeles.

En esta ocasión, la pareja fue capturada por las cámaras durante un paseo en los Hamptons, en Nueva York.

Estaban acompañados por sus hijas, Violet —hija de Ben— y Emme —hija de Jennifer—, quienes viajaron juntos para celebrar el Día de la Independencia de Estados Unidos.

La pareja se casó el 16 de julio de 2022 y todo indica que están totalmente integrados en la vida familiar del otro y se los ve muy enamorados.

Con complicidad, sonrisas y gestos cariñosos, es un verdadero placer ver a Jennifer López y Ben Affleck paseando juntos tomados de la mano y ella, con este estiloso look que le permite verse increíble sin sacrificar comodidad. ¡Anímate a este prenda tan versátil como alegre y elegante!

Y ¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.