Lookeate así para ir a eventos y celebraciones en estos días fríos

Los eventos y festejos no solo suceden durante los días cálidos, por eso también es muy común tener que elegir un outfit para una celebración en los días más fríos del año. Si bien en un principio pensar este tipo de looks nos puede resultar más desafiante, te invito a que te animes a jugar con las infinitas posibilidades: en invierno podemos sumar al look tapados, chaquetas y chales.

Los looks de fiesta de invierno son ideales para sumar texturas al look como las pieles sintéticas, el terciopelo o las plumas. Los abrigos en piel sintética aportan elegancia y un estilo clásico al look, a la vez que nos mantienen abrigadas frente a las bajas temperaturas. Esto nos permite combinarlos con mini faldas de cuero ecológico y top escotados. Recordá equilibrar el largo de la falda y la profundidad del escote para lograr un estilo armónico.

Mezclá texturas como las pieles sintéticas y los bordados para lograr un look ideal para un evento. Imágen Olivia Palermo.

Imágen: Olivia Palermo.



El terciopelo es una textura suave y acogedora, que transmite un lujo refinado. Los vestidos en esta tela , en tonos oscuros como el verde inglés, azul marino, bordeaux o magenta oscuro destacan la delicadeza de las pieles sin broncear propias de esta época del año. Mientras que las plumas aportan un detalle juvenil y fresco a los looks. Podés incorporarlas en los puños de las camisas o bodies o animarte a un top strapless de plumas, generando un look osado y sin igual.





Elegí plumas en colores neutros para un look más formal o en colores plenos para un efecto más llamativo. Imágen: Chiara Ferragni.

Imágen: Getty Imágenes.

Combiná un top de plumas con un pantalón metalizado para lograr un look de fashionista. Imagen Leonie Hanne

La tendencia del Night Luxe Aesthetic busca lograr outfits glamorosos, llenos de brillo. Por eso nos propone llevar prendas con detalles en pedrería, lentejuelas y pailletes. Un clásico vestido negro se puede reinventar si lo combinamos un blazer de pailletes y un pequeño bolso. Otra prenda llena de luz y muy en tendencia son las faldas tubo de lentejuelas, las cuales son ideales no solo para looks de noche combinadas con un top en tonos neutros y un blazer de cuero sino que también las podés adaptar a un look urbano con una remera básica, una campera de cuero estilo rocker y zapatillas.

Creá un outfit glamoroso al combinar lentejuelas y pedrería. Imagen Thassia Naves.

Usá una de las tendencias de la temporada, la falda de lentejuelas, tanto para un evento como para el día. Imágenes Getty.

Imágen: Cut y Paste.

Imágen: Cut y Paste.

Además, esta temporada invernal esta llena de color en el stretstyle, lo cual nos invita a jugar con combinaciones en azul, magenta y metalizados para lograr looks de impacto. Los pantalones plateados son ideales para armonizar estos contrastes de color en looks para salidas más casuales, por lo que podés combinarlos con prendas en colores llamativos y cargados de energía como el rosa Barbie o el verde lima.

Por último, siempre recordá elegir looks y prendas que te hagan sentir cómoda, que te representen y den seguridad y confianza para divertirte en esa celebración!!!

* Mery Montes de Oca, asesora de imagen y personal shopper

@mery_mdo

merymdoimagen@gmail.com