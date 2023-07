Lleva looks Barbiecore a la oficina con los tips de Flor de la V

Vestir para la oficina, si no tienes un uniforme, es una de las tareas más rutinarias que debemos hacer. Y como todas las rutinas, aburre o cansa, lo que dificulta el que podamos elegir de manera acertada. Sin embargo, esta semana o la próxima, puedes intentar con un nuevo desafío inspirado por Flor de la V.

Hablamos del Barbiecore y la opción de llevarlo en tus looks de oficina. Aunque muchas crean que esto sería demasiado para el lugar de trabajo o las pondría en una posición desfavorable, en realidad esta tendencia puede lucir perfecta y extremadamente elegante si sabes cómo defenderla. Flor de la V nos ayuda a lograrlo con estos atuendos híper favorecedores.

Flor de la V juega con sus looks, siguiendo la tendencia viral del Barbiecore. Foto: Instagram @flordelave.

Por un lado, la conductora se animó a clonar a la mismísima Barbie empresaria al llevar un total look en rosado magenta. Flor de la V posó con pantalones pinzados, camisa satinada, stilettos nude y grandes pendientes brillantes a tono con su outfit. Esta elección no solo luce fabulosa, sino que aporta mucha elegancia en cada una de sus piezas.

A pesar de que ella no usó el traje completo, sí acudió a pantalones sastreros y decidió acompañarlos con una camisa más llamativa. De esta manera, no necesitó del blazer para que el look fuese un éxito. Lo que sí puedes modificar para tu oficina son los pendientes, que puedes sustituir por unas argollas pequeñas o pendientes más sencillos.

Lo mejor es que aconseja, a través de sus atuendos, cuáles son los mejores para lucir en la oficina. Foto: Instagram @flordelave.

En cambio, si tu idea es enseñar el Barbiecore en su máximo esplendor, debes apuntarte a este look de Flor de la V. En esta oportunidad, la presentadora no optó por rosado total, sino que combinó un blazer rosado pastel con detalles en negro y cinto a tono, junto con una falda lápiz negra, zapatos de plataformas bicolor, y joyas de perlas XXL.

Casi idéntica a una Barbie Presidenta, la influencer se decantó por un estilismo más sorpresivo pero igual de funcional. Además, equilibró el poder del rosa con el clasicismo del negro, un truco que puedes aplicar si no quieres ir por un atuendo 100% rosado. Lo que te recomendamos tener en cuenta es, nuevamente, los accesorios y zapatos.

Estos zapatos son bastante audaces y aconsejamos seleccionar otros en un tono neutro como blanco o negro para seguir con una estética en tendencia conservando la formalidad. Lo mismo con la joyería: trata de optar por collar o pendientes para no generar desequilibrio en tu zona superior.

Solo queda que busques tu look Barbiecore, sigas los tips de Flor de la V y conquistes tu oficina como la más chic de la temporada.

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!