El increíble look de transparencias de Julieta Poggio

Julieta Poggio (21) suele lucir los atuendos más osados y sensuales entre las celebridades. Esta vez lo hizo con look con transparencias marcando una vez más tendencia entre la Generación Z con un estilo que ya es furor en Hollywood.

¡Lo analizamos!

Julieta Poggio con un conjunto de transparencias tornasolado en peltre metalizado. Fuente. Instagram @poggiojulieta

Julieta Poggio: conjuntos hiper ajustados y sensuales

Si hay una tónica que mantiene la exhermanita para vestirse es la de apostar a la sensualidad en cada detalle de sus outfits.

Es por eso que impone tendencia con este increíble conjunto casi transparente, un match que ya es furor entre las celebridades internacionales como Kim Kardashian y Victoria Beckham.

En su último posteo de Instagram, Julieta Poggio deslumbró a 2,5 millones de seguidores con un conjunto compuesto por un sexy top cruzado y unos pantalones de tiro alto con detalle de logomanía en la cintura.

De la marca Boho, la prenda cropped superior se destaca por su diseño elegante y sofisticado que resalta las curvas de la bailarina, dejando el torso al descubierto para alargar, afinar la silueta y marcar el centro del cuerpo.

Por su parte, el detalle de logomanía en la cintura de su pantalón suma un toque de originalidad y modernidad al conjunto, además de ser lo último en moda.

Transparencias y sensualidad: dos constantes en el estilo de Julieta Poggio. Fuente. Instagram @poggiojulieta

Conjuntos con transparencias: el nuevo hit que llegó para quedarse

La doble prenda de Julieta Poggio es de tela semi transparente en tono peltre metalizado, una gama que junto con los ahumados y los tonos nude es tendencia.

La combinación del look crea un efecto visual de alto impacto que es un hit de moda entre famosos. Todas las marcas de lujo tienen su propia versión de estos conjuntos que suelen sumar este tipo de tela también en la opción estampada.

Es una opción perfecta para eventos nocturnos, fiestas o simplemente para destacar en cualquier ocasión como cócteles o presentaciones laborales.

Como siempre, recomendamos complementar este outfit con accesorios cuidadosamente seleccionados y un maquillaje acorde.

Optar por joyas minimalistas y zapatos de tacón elegantes ayudará a equilibrar el efecto audaz de las transparencias, mientras que un maquillaje natural y radiante resaltará aún más la belleza de quien lo lleva.

Celebridades como Rihanna, Kendall Jenner, Victoria Beckham o Kim Kardashian son fan de este estilo que ya arrasa en este invierno acompañados de sacones de peluche con solapas para otorgarle sofisticación al atuendo.

Si aún no has probado este tipo de indumentaria, anímate a lucir como Julieta Poggio con este estilo que ya es un verdadero fenómeno de la moda.

Puede darte una apariencia única y está disponible en distintos colores con detalles super originales, cortes y tonos en tendencia.

No te pierdas la oportunidad de adquirir el tuyo y sumarte a esta modo que promete arrasar en esta temporada. Ya que, como confirma la exitosa influencer, el inverno no tiene por qué estar repleto de looks sin gracia, oscuros y que cubran totalmente el cuerpo, ¡todo lo contrario!

Anímate a una temporada invernal distinta, super sensual, femenina y estilosa como la exparticipante de Gran Hermano. ¡Prueba su estilo!

Y ¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.