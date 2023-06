Conoce los cortes de pelo de María Becerra más destacados

María Becerra (23) es una de las artistas argentinas del momento y una de las más influyentes de su generación. Por supuesto, no solo hablamos de su talento musical, sino también del hecho de que es una máquina de imponer tendencias en materia de moda.

Conocida por sus constantes cambios de look, la cantante ha demostrado tener un estilo audaz y a la vanguardia de las tendencias capilares.

Siempre fiel a su melena larga, Becerra se anima a experimentar con variaciones en las terminaciones y el flequillo, un objeto de amor absoluto de sus fans y, al parecer, que ella misma aprecia especialmente.

Analizamos sus estilismos más destacados.

María Becerra: amante del cabello largo sin resignar el cambio de look constante y los cortes de pelo

Melena larga hasta los codos y sin flequillo

Con su cabello largo y liso, el look de María Becerra se veía puro y pulido, y además irradiaba con su una elegancia sutil y atemporal.

La ausencia del flequillo dejaba sus rasgos faciales en primer plano, mientras que la longitud aportaba una sofisticación incomparable. Un look simple, pero efectivo.

Morocha, sin flequillo y con el pelo largo entero aunque siempre teñida de morocho: María Becerra al natural. Fuente. Instagram @mariabecerra

Corte irregular con flequillo corto

Con este corte de pelo, María Becerra confirma que el flequillo puede ser un gran aliado para transformar por completo un look: un flequillo corto que se destaca por su forma irregular, igual que los largos y que, además, termina antes de la frente. Sin duda un estilo que le dio un aire fresco y juvenil.

Los mechones de distintos largos dan siempre dinamismo y aportan el movimiento necesario para una onda super trendy. Con toques irregulares en el flequillo y los largos, este cambio de María Becerra nos encanta. Fuente Instagram @mariabecerra

Flequillo al costado

María Beccerra actualmente tiene el cabello con flequillo al costado. Suele hacerse peinados altos con coleta dejando a su coqueta melena con un estilo descontracturado. Además, el estilismo de los peinados tirantes y sofisticados dejan a sus pómulos y barbilla super estilizados.

Con este look de un simple flequillo al costado demuestra cómo un detalle puede cambiar todo el rostro. Este peinado le dio un toque chic y distinguido, sin perder su característica onda rebelde. Al día de hoy, María Becerra tiene flequillo al costado. Fuente. Instagram @mariabecerra

Flequillo al estilo Natalia Oreiro

Siguiendo la tendencia de los íconos nacionales, María Becerra quiso subirse al estilo de otra leyenda y un buen día sorprendió con un flequillo como el que había llevado Natalia Oreiro cuando se lanzó al mundo de la música.

Un look que mezcla lo vintage con lo moderno, el flequillo con un pico central fue la elección perfecta para sumar un toque super original a su imagen. María Becerra con flequillo al estilo Natalia Oreiro. Fuente. Instagram @mariabecerra

Queda demostrado así que María Becerra no teme jugar con sus cortes de pelo para expresar su personalidad donde cada uno de estos looks refleja su osadía. Y claro, la cantante considera que la belleza no se trata de seguir las reglas, sino de tener el coraje de establecer las propias.

¿Cuál de estos estilos te gusta más? Sea cual sea tu elección, recuerda que lo más importante es que te sientas cómoda y auténtica. ¡Arriésgate y sé tú misma, al igual que la artista argentina!

Recuerda que toda la información que te damos es una guía por si tienes dudas. Si estás segura y cómoda con un corte de cabello que no cumple esta regla, ¡ya has dado en el blanco, sin recetas!