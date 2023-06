Astrología: estos son los signos del horóscopo más difíciles de superar

Superar una ruptura amorosa puede ser un proceso emocionalmente desafiante para cualquier persona, pero hay ciertos signos de la astrología que son más difícilmente olvidables por sus características y maneras de amar: ¡Entérate quienes son!

Algunos signos, más que otros, no son tan fáciles de superar ante la ruptura amorosa. Fuente: Freepik



Los signos más difíciles de superar cuando terminas una relación amorosa con ellos

Una vez que la relación se da por terminada, hay que seguir adelante. Pero cuando el vínculo afectivo era con alguno de estos signos de la astrología ¡será complejo!, pues aman de manera arrolladora y dejan huella en nuestras vidas.

Sagitario

Sagitario suele darlo todo en las relaciones: respira, vive y siente por el otro mientras dure la relación, por tanto ese nivel de estar pendiente del otro, que a veces puede resultar abrumador al principio, se hace extrañar cuando el vínculo se rompe.

Los detalles de un enamorado o enamorada del signo Sagitario a su pareja son, sin duda, difíciles de superar.

Escorpio

Los escorpianos son conocidos en la astrología por su intensidad emocional y su capacidad de entrega total en el amor.

Cuando rompes con alguien de este signo debes saber que la desbordada pasión que profesan no será fácil de repetir con otras personas. El sexo y el amor con un escorpiano o escorpiana no es algo que se encuentra a la vuelta de la esquina.

Cáncer

Con fama de ser un signo sensible, llegan a establecer un vínculo emocional muy fuerte con sus seres queridos.

Por eso, cuando una relación amorosa llega a su fin, quién debe elaborar la pérdida de un amor de Cáncer extrañará su necesidad de volver constantemente a la seguridad y estabilidad del abrazo del otro: Cáncer es un gran compañero y al abrirse a nuevas oportunidades amorosas lo hace de manera contundente, por lo cual si dice que la relación terminó, no hay vuelta atrás.

Tauro

Los taurinos son personas leales y comprometidas en una relación, por lo que cuando debemos despedirnos de ellos lo más difícil de seguir adelante es el estándar de familiaridad y comodidad que ellos exigen a su alrededor: buscan placer permanentemente en las pequeñas cosas y posiblemente si estuviste un tiempo con un taurino lo sabes: ¡contagian!

No será fácil adaptarse al cambio de no tener constantemente una persona que busque bienestar desde lo mínimo hasta lo máximo y en todos los planos. ¡Lo ideal es que aunque te despidas del taurino conserves esa gran cualidad que los caracteriza!

Leo

Los leoninos son apasionados, orgullosos y algo egocéntricos. Posiblemente la relación haya terminado en medio del fuego cruzado con altos niveles de conflicto. Y es que los leoninos necesitan experimentar la ruptura de forma dramática para poder irse.

No soportan el rechazo ni no sentirse admirados y posiblemente no sea fácil que ellos mismos permitan que el vínculo se corte hasta que esté realmente agonizando. Esto no es sano, por lo cual busca terminar la relación antes de que la autoestima de ambos esté por el suelo.

Por último, podemos decir que es fundamental tener claro que cada individuo es único y la forma en que superar una relación amorosa, atravesar una ruptura y un duelo es desafiante para todos los signos y cada uno debe ir encontrando los recursos para hacerlo lo más sanamente posible.

Sabemos, además, que superar una ruptura amorosa lleva tiempo y es un proceso personal que requiere sanar emocionalmente. Con apoyo, auto-reflexión y paciencia, todos los signos del zodiaco pueden encontrar la fuerza para dejar atrás el pasado y abrirse a nuevas experiencias de amor y felicidad.

Y ¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que hagas lo que te haga sentir cómoda, siempre.