Mira la pollera larga y estampada con la que causa furor Juliana Awada

Juliana Awada (49) sorprende siempre. No importa cuál sea la ocasión, el 100% de las veces consigue acaparar todas las miradas con su elegancia innata y su habilidad para incorporar las últimas tendencias de moda a su estilo.

Esta vez, recordamos el evento de apertura del Teatro San Martín a mediados del 2017, precisamente en junio, cuando la exprimera dama volvió a brillar con un look que fue el perfecto equilibrio entre sofisticación y osadía, y todo gracias a la estilosa pollera larga que lució.

Este look de Juliana Awada para la reapertura del Teatro San Martín en 2017 con pollera larga estampada y plisada cautivó a los más fashionistas. Fuente. Instagram @julianaawadalooks

Elegante y original: la pollera larga y plisada de Juliana Awada que enamoró a todos

La prenda protagónica del look de Juliana Awada fue, esta vez, una falda plisada larga con un estampado de ondas en gris y negro.

Como una pieza de diseño y combinada con un suéter de escote en V, la empresaria deslumbró a todos gracias a la forma en la que llevó la bella pollera. La combinó con unos impresionantes stilettos negros de satén con perlas que adornaban la punta de la marca MiuMiu y un clutch verde esmeralda.

El sobre, modelo "Trío" de la prestigiosa marca Céline, fue el toque de color preciso para contrastar con el gris perlado de la prenda inferior, ¡todo un acierto!

Este toque de tono que rompe con los neutros es una buena estrategia para resaltar la elegancia del gris y el negro combinados.

Así, analizando este outfit podemos decir que esta pollera de ensueño, cuya marca no trascendió, es el ejemplo de lo que hace único y singular el estilo de Juliana Awada: su habilidad para mezclar prendas y accesorios osados con aquellos diseños que son sinónimos de elegancia.

Aunque siempre está comprometida con la clásica sofisticación, la esposa del expresidente Mauricio Macri siempre agrega prendas de este estilo: el sweater escote en V negro, las perlas de los zapatos de tacón son solo una muestra de ello.

El look lo completa con un peinado juvenil, semirecogido, para poder despejar el rostro y lograr algo de volumen que la estilice a la altura de la coronilla.

Por último, el cinto gris plata a la cintura sobre el negro acentúa su esbelta figura y le da un toque trendy que define los detalles a la moda como el sobre Céline verde y la original estampa de la pollera larga.

Cada elemento de su atuendo fue cuidadosamente seleccionado, y cada detalle logró un atuendo que es atrevido, pero a la vez sofisticado. Este es el sello característico de Juliana Awada, y lo que la ha convertido en una referente de estilo para muchas mujeres.

Por eso, si buscas recrear este look no tengas miedo de experimentar con las últimas tendencias de moda. Mezcla lo clásico con lo más osado, y no te olvides de incorporar un toque de color con un accesorio llamativo.

Y ¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.