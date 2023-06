Estos fueron los mejores accesorios de Lali Espósito a lo largo de su carrera

Lali Espósito (31) es toda una fashionista, además de un ícono pop, y por eso jamás se detiene: marca tendencia a cada paso. Esta vez nos centramos en la capacidad que tiene la estrella para sumar a sus looks los accesorios más fabulosas, elevando el nivel de su guardarropas en cada ocasión.

¡Imita su estilo!

Lentes transparentes con un toque de color celeste y anillos de acrílico XXL: dos de los accesorios favoritos de Lali Espósito. Fuente. Instagram @lali

Lali Espósito: los accesorios más icónicos y los que definen su estilo ¡son éstos!

La onda audaz de Lali Espósito influencia a millones de mujeres y marca el ritmo de su estilo. La cantante ha sabido posicionarse tanto en la música como en el mundo de la moda con una personalidad que se traduce, sobre todo, en cada uno de los accesorios que escoge para complementar sus looks.

Los chockers

Las chockers ceñidos al cuello aún más que las gargantillas son, quizás, los accesorios más destacados que la cantante hizo famosos.

Los usa con brillos, de lazo de pana con un aplique metálico o en forma de cadena, pero no le falta casi nunca. No hay presentación de Lali Espósito donde no se vea portando uno de estos collares ajustados al cuello, adornados con pedrerías o lentejuelas que capturan la luz y la atención.

Este toque de glamour de la estrella es una pieza indispensable de su guardarropa y tiene que ser el primero que tengas en vista si quieres emular su estilo.

Chocker con piedras, canutillos y glitter: un accesorios clásico del estilo de Lali Espósito. Fuente. Instagram @lali

Cadenas superpuestas en dorado con candado, milagritos y dijes

Otro de los accesorios favoritos de la cantante son las cadenas doradas con candados, en ocasiones milagritos mexicanos —esos corazones con pedrería o alas alrededor—, y los dijes variados, algunos con formas de animales, osos o cerditos.

Se trata de joyería que, a primera vista, puede parecer sencilla, pero que gracias a su combinación con prendas de vestir de estilo urbano o incluso de alta costura logra una estética única y audaz.

Lali Espósito confirma con estas múltiples cadenas mezcladas que no se necesita un joyero de lujo ni diamantes para lucir elegante y chic, es más una cuestión de cómo se usan y combinan estos elementos. La publicidad de su gira por México expone a una Lali Espósito más mexicana que nunca con el estilo de cadenas doradas superpuestas y un corazón conocido allá como milagrito en el centro. Fuente. Instagram @lali

Anillos de acrílico en colores extra grandes

El uso de anillos XXL de acrílico en colores potentes como lila, fucsia, verde o azul también ha sido una declaración de moda de Lali Espósito.

Con una amplia gama de colores y formas, pero siempre en tamaño extra grande, estos accesorios agregan un toque de diversión a cualquier look.

La cantante no teme sobrecargar sus manos con estos elementos, tendencia que ha sido replicada por fans y fashionistas por igual.

Lentes XXL transparentes en tendencia

Por último, pero no menos importante, los lentes trasparentes son otro accesorio icónico de Lali Espósito.

Si bien la vimos con lentes de marco rojo o lila, los que son estilo net y totalmente transparentes parecen estar de moda entre las estrellas pop como Dua Lipa.

Aunque parezcan meramente estéticos, estos lentes se han convertido en un símbolo de la identidad de la cantante. Los ha lucido tanto en la alfombra roja como en sus presentaciones en vivo. ¡Fabulosa! Otra versión de sus amados lentes transparentes, esta vez con un toque de color tostado, en su primer parada de la gira Diciplina on Tour. Fuente. Instagram @lali

¿Cómo recrear el estilo de accesorios que usa Lali Espósito?

Aunque recrear el estilo de accesorios de Lali Espósito puede parecer un desafío, lo que realmente define su moda son aquellos que son más audaces y elevan, de alguna manera, su vestimenta.

No se trata de copiar exactamente cada pieza que lleva, sino de adoptar su filosofía: la moda es una forma de arte y de autoexpresión.

Ya sea con una chocker brillante, una cadena dorada o un anillo XXL, puedes darle tu propio giro a estos accesorios icónicos y hacerlos tuyos porque después de todo, la moda es diversión. Para recrear el look de accesorios que suele lucir Lali Espósito no temas exagerar y superponer tus accesorios: ¡de eso se trata! Fuente. Instagram @lali

Anímate a inspirarte en Lali Espósito, quien prioriza esta diversión ante todo, y atrévete con accesorios originales que destaquen tu personalidad y te hagan sentir única. Y no lo olvides: en la moda no existen reglas, solo las que tú decidas seguir.

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.