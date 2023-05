Este es el sencillo look de Gigi Hadid que tu puedes imitar

Gigi Hadid (28) es modelo, presentadora televisiva e ícono de estilo. Es por eso que es referente para muchas de su generación y también para las más jóvenes.

Elegante y siempre en tendencia, esta vez sorprendió en redes sociales con un sencillo look basado en una pieza tan icónica como ella: el blazer oversize que se usa esta temporada ¡Recrea su estilo!

Gigi Hadid con un fabuloso blazer oversize y el look más simple, elegante y versátil que verás hoy. Fuente. Instagram @gigihadid

Gigi Hadid: la sencillez al poder

Si hay algo que caracteriza a la modelo es su estilo despojado, elegante y ligeramente boyfriend.

La blonda adora tomar prendas con líneas masculinas y mezclarlas con sus básicos ajustados logrando un cóctel de sensualidad y elegancia único.

Esta vez no fue la excepción con un look simple basado en tres prendas: un top cropped tejido en tono beige, un short holgado negro y para coronar, un blazer oversize tal como se usa esta temporada: con un solo botón a la altura de la cintura, hombreras y solapas masculinas ¡una bomba!

El contraste que le da la prenda holgada a las prendas más ceñidas resultan en un inevitable e innegable aire sensual de todo el look, unido a la elegancia innata de Gigi Hadid y su espigada figura.

No obstante, el blazer contra las dos prendas más ceñidas, sobre todo el top, estilizan y demuestran que el combo cropped top ajustado con blazer es un hit de temporada.

El efecto cool que dan los trajes también es considerable, por eso si el short no es lo que más te sienta, ten en cuenta que puedes sumar a tu combo de top corto ajustado y blazer oversize tanto una falda como un pantalón pinzado.

Puede ser o no de tono opuesto: claro oscuro, como lo hizo Gigi Hadid. O contrastar apenas, con uno tono o dos en la misma escala cromática.

Se usa mucho el blazer blanco con mini falda en tono crema o el gris para la falda y el negro para el blazer. Son tonos que amalgaman pero crean cierta textura para looks sobrios, simples y sofisticados.



Gigi Hadid suele sumar tonos pastel en verde o celeste para los complementos: una mini bag acolchada en tono verde salvia, un pañuelo sobre los hombros en tono celeste cielo, o unos stillettos rosa pálidos.



¿Te animas a crear looks sencillos como la fabulosa modelo y llevar tu blazer oversize a otro nivel? ¡Por supuesto, siempre lo puedes combinar con jeans y sneakers blancas, tampoco fallará!



Y ¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.