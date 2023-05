Mira el increíble look de Rihanna: ¡seguro lo querrás imitar!

Rihanna (35) tiene un estilo único y no hace falta ser experto en moda para notar que su estilo durante el embarazo es tan icónico como cuando no lo está, pues la celebridad nacida en Barbados no le teme a las prendas ajustadas ni a enseñar las curvas de su cuerpo, de las que está orgullosa.

Te contamos con qué increíble look sorprendió a todos ahora, seguramente quieras imitarla si estás esperando un bebé ¡y sino también!

Estupendo e increíble look de Rihanna. Fuente. harpersbazaar.com

Rihanna en París y un look que querrás recrear

Aunque las celebridades suelen presumir su embarazo con prendas ajustadas al cuerpo al estilo Kylie Jenner o elegir la vereda opuesta con los vestidos estilo babydoll fluidos, como Sophie Turner, la magnate de Fenty está sacando a relucir una manera original y personalísima de lucir la pancita.

Divertida, colorida y muchas veces con la barriga afuera, Rihanna ostenta la pancita que delata que está esperando su segundo hijo, luego de que revelara su barriga durante su histórico espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de 2023.

Por ello, no es sorprendente en realidad que quiera jugar el juego de la seducción y atraer todas las miradas ya que se siente más bella que nunca.

Rihanna enamoró con un abrigo de indescriptible estilo con parches de peluche en color tostado, juego de falsa manga y súper colorido con grandes manchones rojo, celeste, amarillo y azul, con detalles de líneas negras estilo gráfico.

Combinado con un cropped top lila tejido, jeans bajos para dejar la panza al descubierto y sandalias de tiras y tacones altos, con su hijo a upa, gafas negras y una cola de caballo tirante demostró que la moda para ella es algo cotidiano y el estilo es importante a cada paso, aún cuando va de compras por París, en donde se rumorea que se quedará residiendo definitivamente.

La estilosa artista ya había confesado que la moda es una de sus “cosas favoritas“, así que estamos seguros de que propone desafiar “lo que significa estar embarazada y ser madre“ en este período tan especial.

Rihanna y su estilo para atravesar la maternidad

Su faro es romper estereotipos de lo que se supone que una madre debe vestir.

Incluso, se propuso a conciencia experimentar con la mayor cantidad de looks de maternidad posibles, de todos los estilos incluyendo a la alta costura, pues sentirse hermosa es para todos los períodos de la vida según esta increíble celebridad.

¡Nos encanta la actitud y looks de Rihanna!

Y ¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.