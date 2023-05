Este es el increíble look que lució Julieta Poggio: ¡cuánta piel!

Julieta Poggio (21) llevó la tendencia cut-out a otro nivel con este vestido en donde se le ve todo. Analizamos este look para llevar prendas super osadas para salir de noche, que cubre lo que cubriría un traje de baño ¡una bomba!

Tiro bajo, espalda descubierta, cut-out y micro prendas combinadas: así fue el increíble look de Julieta Poggio que la celebridad compartió en redes. Fuente. Instagram @poggiojuliet

Tendencia cut-out extrema: Julieta Poggio te muestra como llevarla

Los vestidos de noche son cada vez más atrevidos gracias a tendencias como la micro falda, el cut-out, los cropped tops y los bralettes.

Pero la ex participante de Gran Hermano y modelo, en su ascenso a la fama, parece llevar al extremo estas tendencias y unirlas para lograr un nuevo estilo de looks de noche. Julieta Poggio recurre a prendas diminutas, que bien podrían ser para la playa si no estuvieran confeccionadas, como en este caso, de minipalliets en tono verde menta.

Ya la vimos modelar para Ricky Sarkany con un body en azul eléctrico con cavado para el infarto y aberturas en los hombros, super sensual.

Y es que la noche se volvió un universo en donde las reglas de la moda se tensan hasta alcanzar niveles extremos, osados y super atrevidos: desde la mezcla de estampas hasta el uso de ropa interior por fuera de ropa y claro: la tendencia cut-out llevada al máximo exponente, tal como lo hace en este caso Julieta Poggio.

El secreto es combinar los escotes halter que suelen presentar espaldas descubiertas con el cropped top, la micro falda o, sino, directamente recurrir a un sostén en vinilo o corsé junto con una prenda de tiro bajo y dimensiones pequeñas como minishorts o minifaldas.

Julieta Poggio apuesta a la sensualidad y la provocación en cada aparición. Fuente. Instagram @poggiojulieta

En este look, Julieta Poggio usa un conjunto de mini lentejuelas con más aberturas que vestido. El toque trendy es un lazo que anuda su abdomen al descubierto y el detalle irregular de un lazo entorno a uno de sus brazos, pues debe extrañar el complemento que más le gusta usar: los guantes.

El atuendo super sexy adhiere también a otra tendencia de las más atrevidas: el “underboob“ que consiste en mostrar la parte inferior del pecho ¡un fuego!

¿Te atreverías a este tipo de vestidos que dejan más al descubierto que lo que cubren? Sin duda, los atuendos sensuales al máximo son los favoritos de Julieta Poggio.



Y ¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.