Julieta Poggio se inspiró en un look que Christina Aguilera usó en 2002

La frase todo vuelve se aplica perfectamente a la industria de la moda. Cada cierta cantidad de años, regresan tendencias que solíamos usar hace una década o más, y que ya nos parecían completamente obsoletas. Este 2023 ha sido un año en el que la moda 2000 ha marcado el rumbo de las tendencias, aún más para las jóvenes que poco vivieron o disfrutaron de los primeros años del nuevo milenio.

Como habrán visto, la moda dosmilera no es la más fácil de usar o la más favorecedora. Incluso muchas mujeres se mostraron en contra de que volvieran prendas como los jeans tiro bajo o las micro minifaldas, ya que habían creado muchos pensamientos negativos hacia el cuerpo durante esa etapa. Sin embargo, la moda mantuvo su rumbo y estos comentados ítems volvieron al ruedo.

La argentina que más ha explotado su estilo gracias a las tendencias inspiradas en los 2000 es Julieta Poggio, finalista del último Gran Hermano 2022 que se ha convertido en una estrella de las redes sociales. Con varios looks sensuales y audaces, la influencer ha enseñado su devoción por esta moda, la cual la ha llevado a inspirarse en figuras claves de esa década como Christina Aguilera.

Julieta Poggio optó por un conjunto de denim muy similar a un look mítico de Christina Aguilera. Foto: Instagram @poggiojulieta.

En uno de sus últimos outfits, Julieta Poggio vistió un conjunto en denim color rojo terracota, con bralette de escote underboob y tiras cruzadas sobre su cuello y abdomen, y pantalones strappy (con línea de tirantes cruzados) de cintura baja. La fotos de la ex Gran Hermano superaron los 300 mil Me Gusta y los comentarios no dejaron de compararla con Britney Spears y Christina Aguilera.

Aunque en distintos looks Julieta luzca muy parecida a Britney, en esta oportunidad la argentina se asimiló a un conjunto épico de Xtina en su juventud. Hablamos de su era Dirrty, en la que la artista impactaba con atuendos muy osados y sexys que la transformaron en una ícono de estilo.

El look inspiracional fue el que Xtina usó para la portada de su álbum, Stripped. Foto: CMTV.

Si hablamos específicamente, su look plasmado en la tapa del álbum Stripped es casi el mismo que llevó veinte años después Julieta Poggio. Con algunas diferencias a la vista, como el hecho de que Christina Aguilera no llevó bralette, pero uniéndose en otros aspectos, como el pelo largo y ondulado o los pantalones, la influencer nos recordó a una de las cantantes más importantes del 2000.

Con 21 años de diferencia entre ambas fotografías, podemos volver a afirmar que las tendencias de hoy siempre tienen una segunda oportunidad mañana.