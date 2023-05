La controvertida opinión de Juliana Awada sobre combinar estampados

Juliana Awada (49) es dueña de un estilo inspirador, siempre a la vanguardia de las tendencias interpretadas de manera elegante, sutil y fashionista. Por eso cuando vimos a la empresaria y ex primera dama con esta combinación de estampados prestamos atención.

Fabulosa, vanguardista y trendy, el look de Juliana Awada que combina estampados en la misma gama. Fuente. instagram. @julianaawadalooks

Como vestir la tendencia mix & match según Juliana Awada

Esta temporada trae una novedad: la tendencia a mezclar estampas. Así, en medio del reinado de los estampados geométricos y las tramas como rayas, lunares y los trazos coloridos, el dress code del momento permite lucir prendas de cuadrados sobre cuadrados, por ejemplo, con total naturalidad. Algo impensado hace unos años.

Marcas como Balenciaga y Givenchy ya impusieron las reglas: para triunfar con este estilo lo mejor es que las prendas pertenezcan a la misma paleta de colores. Claro, están los que prefieren un estilo más atrevido aún y van por los tonos que contrasten por completo ¡A explorar como Juliana Awada esta novedosa tendencia!

El secreto de Juliana Awada para combinar estampados es, entre otros trucos, mantener un mismo color para los complementos: en este caso, tostado para los zapatos y la cartera.

La mejor manera de combinar estampados: la misma paleta y tamaños de trama opuestos

Como para todo en la moda, esta tendencia está llena de pequeñas reglas para aplicarla correctamente. Y las dos fundamentales son: en primer lugar y tal como lo hace Juliana Awada con el color verde, elegir dos prendas de la misma gama cromática.

Después, habrá que tener cuidado al combinar los estampados: deben ser de tamaños de trama diferentes. En el caso de la empresaria, podemos apreciar que el tapado de verano a rayas propone un estampado más sutil y cerrado que los grandes trazos dibujados de su túnica hasta los tobillos.

Otro punto clave que ilustra Juliana Awada con este outfit acertado y super trendy es que combinar estampados no significa que no haya una unidad en el look. Por eso, recurre a repetir el tono de los complementos: la cartera de cuero en tostado a juego con sus zapatos Prada acordonados de plataformas en la misma gama que su bandolera.

Si eres de las más atrevidas, puedes recurrir a combinar estampas de colores opuestos y menos sutiles. Eso sí, accesoriza con gafas negras con marco negro, poca bijou y complementa carteras y zapatos engamados ¡el gran truco de Juliana Awada!

Y ¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.