Los looks de otoño más elegantes de Juliana Awada

Juliana Awada (49) demuestra a cada paso que se puede estar cómoda y lucir espléndida. Si quieres vestir de manera chic esta temporada, no te pierdas estos looks de la empresaria y ex primera dama. ¡Imítalos con lo que tengas en tu guardarropas!

Juliana Awada y los soñados looks de otoño para imitar

El otoño es una época del año perfecta para experimentar con la moda, y no hay mejor inspiración que la ex primera dama argentina y empresaria, Juliana Awada.

Ícono de estilo en su país y en el exterior, es reconocida por su estilo clásico y elegante pero siempre trendy.

Por eso, te mostramos cómo recrear algunos de sus looks más destacados.

Juliana Awada fabulosa de blanco. Fuente. Instagram @julianaawadalooks

La temporada fría y el blanco siempre se llevaron bien

La estilosa Juliana Awada eligió este atuendo para su visita a Rusia como primera dama durante la presidencia de su marido, Mauricio Macri.

Fabulosa con un traje completamente blanco de dos piezas optó por un pantalón de tiro alto ligeramente acampanado para poder lucir sus botas de cuero negras. La pieza superior no era un blazer común, sino un tapado 7/8 oversized.

El estilo queda sellado con un suéter tejido en off white (un blanco apagado) y un gorro de piel, en idéntico tono. Un look tan elegante como inspirador y fácil.

Look casual de Juliana Awada. Fuente. Instagram @julianaawadalooks

Look casual

Este look de Juliana Awada no solamente es uno de nuestros favoritos, sino también uno de los que más frecuentemente usa, basándose en una prenda rayada en azul marino y blanco o en negro y blanco.

Esta vez, y para votar optó por un pantalón palazzo capri acampanado, zapatillas cómodas en negro con tiras blancas, tapado negro liviano y una remera rayada blanca y negra. Para contrastar todo el look, la figura sumó una cartera estilo bandolera de color suela cruzada.

Estilosa, informal, descontracturada y sobre todo elegante y cómoda. En tono camel, Juliana Awada fabulosa con trench beige, la prenda más versátil del otoño. Fuente. Instagram @julianaawadalooks

El clásico trench coat

Para la ceremonia de inauguración de la Plaza Argentina en el distrito Yakinanka en Moscú, Juliana vistió dos piezas de Ménage à Trois en tono camel con pantalón sastrero de paño tiro alto y una camisa al tono con lazo.

No faltó la prenda protagónica: un clásico abrigo trench hasta los tobillos, que reforzó su apariencia net.

Como lujo trendy, Juliana Awada acudió al uso de guantes de cuero camel y una cartera Hermès tipo Birkin que hicieron perfect match con sus botas.

La prenda más versátil para el clima otoñal aporta un toque sofisticado a cualquier look, así que anímate a sumarlo a tu armario si aún no lo tienes.

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.