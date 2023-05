El sweater que querrás tener: mira lo bien que lo combinó Wanda Nara

Wanda Nara (36) es un ícono de moda por su estilo entre glamoroso y elegante. Esta vez, combinó un sweater rojo de tejido ajustado al cuerpo y detalles de botones dorados y logró enamorar a todos en redes sociales ¡Fabulosa!

Los accesorios que usó Wanda Nara para elevar el glam del sweater son un par de stilettos rojos y una mini bag al tono. Fuente. Instagram @wanda_nara

Wanda Nara enamoró en Instagram con su sweater: 450 mil likes lo confirman

Wanda Nara adora las prendas de lujo, esto no es novedad. Con su estilo, le da un twist informal y rockero más moderno a esta en particular, un sweater tejido, y logra enloquecer a sus fans con looks de ensueño, tan sofisticados como trendy. 450 mil likes lo confirman.

Esta vez la diosa argentina eligió como protagonista de su outfit un sweater rojo ceñido al cuerpo con detalles de tres botones dorados por debajo del hombro, que aparece por encima destacado con hombreras.

Firmado por Balmain, la pieza oscila entre la elegancia y la informalidad, entre el toque glam y el aire rockero gracias a la forma de combinarlo de la única y estilosa Wanda Nara: con un jean recto ripped. con las rodillas rotas y tacones stilettos en rojo acharolado.

La empresaria y ahora presentadora televisiva sumó además una mini bag roja de lujo, manicura en rojo sangre, la melena suelta bien lacia y un maquillaje soft en tonos nude, bien sutil para apagar tanto rojo vibrante.

El tono rojo ideal para ir a ver a River ¡Wanda Nara está en todos los detalles del outfit! Fuente. Instagram @wanda_nara

El corte estructurado del sweater de Wanda Nara es parte de la colección Balmain que aplica técnicas de alta costura para prendas informales, con inspiración clásica y terminación futurista.

Los tejidos bremer emblemáticos de la firma parisina en tono vibrante como el colorado que eligió Wanda Nara ya son un must have de celebridades e it girl de todo el mundo.

Muchas marcas emulan este estilo y toda la temporada se encuentra plena de tejidos con detalles en dorado que cautivan según la prenda, otorgándole toques de luz y glamour mediante apliques como perlas o botones dorados, como los del sweater de Wanda.

¿Te animas a replicar este estilo?

Y ¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.