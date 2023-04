Wanda Nara y Pampita prueban que esta tendencia es la más cómoda

Decir que el 2023 es un año lleno de prendas básicas sería un error, ya que estos cuatro meses nos han demostrado que lo que falta por venir es tan o más osado que lo que ya conocemos. Tiro bajo, pantalones cargo, bralettes, transparencias, son algunas de las tendencias que nos han acompañado, destronando a blazers, sweaters o joggers.

Por suerte, aún sobreviven algunas prendas clásicas como la monoprenda u overol. Esta es la tendencia elegida por Wanda Nara y Pampita para pasar este otoño 2023 luciendo cancheras y cómodas. ¿Quieres ver cómo combinarlos? ¡No te despegues de lo que sigue!

Wanda Nara aprovechó a mostrar su tendencia preferida: los overoles. Foto: Instagram @wanda.nara

Wanda Nara ya había propuesto este ítem en su radar fashionista el año pasado, pero este 2023 vuelve a usarlo para una de sus últimas apariciones. La influencer disfrutó de un partido de fútbol con un overol beige de la marca Ginebra, body azul petróleo, bolso negro Diesel y sandalias negras de tacón de Saint Laurent.

Su pieza elegida contaba con mangas largas, botones, lazo en la cintura y pantalones bootcut con bolsillos. Elevando al máximo el estilo safari, Wanda posó con una coleta alta tirante y grandes argollas para convertir este overol de corte más casual en un look elegante y chic.

Por su lado, Pampita se decantó por un overol beige, similar al de la influencer, pero con mangas abullonadas, bolsillos centrales y pantalones slouchy. Conservando la línea de botones y sandalias naked en nude para combinar, la modelo decidió imponerse con un estilismo más relajado al llevar su pelo suelto y cero accesorios.

Esta monoprenda es ideal para mujeres que cuentan con silueta reloj de arena o triángulo, ya que este diseño no ajusta en la cintura, por ende para quienes tengan una silueta rectangular no es una buena opción debido a que su corte no define esa zona.

Al igual que los jumpsuits, existen diferentes tipos de overol y puedes optar por el que más te favorezca. Lo que no puedes olvidar es de añadir esta tendencia a tus looks de temporada como Wanda Nara y Pampita.

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!