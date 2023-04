Jennifer Garner asegura que estas clásicas faldas marcan tendencia

A Jennifer Garner podemos identificarla rápidamente por sus papeles protagónicos en comedias, su dulce sonrisa y su vida bajo perfil. Sin embargo, su estilo nunca fue un tópico de discusión o polémica porque la actriz siempre conservó la sencillez y elegancia clásica. La diferencia se produjo esta semana cuando la celebritie renovó sus cualidades de estilo y las transformó en looks glamorosos, llamativos y minimalistas.

Su nueva película, "The last thing he told me", está en plena promoción antes de su estreno y Jennifer Garner fue invitada a varios shows televisivos y eventos en Nueva York. Allí, la actriz enseñó cinco estilismos 100% acertados, con dos faldas que definen la atemporalidad y el buen gusto.

Estas faldas de Jennifer Garner son los íconos clásicos dentro de la moda. Foto: Instagram @justjared.

Una de esas prendas fue una increíble falda midi, evasé, plisada y en satén marrón chocolate, perteneciente a Maison Valentino. Una joya que sí o sí debe ser parte de tu guardarropas porque puede salvarte en miles de ocasiones, desde una reunión hasta un evento nocturno. Además, su movimiento y ajuste en la cintura la convierten en una prenda favorecedora para todas las figuras.

Jennifer Garner la combinó con un sweater beige, cinto y stilettos borgoña con detalles dorados, piezas que acompañaron la falda siguiendo la línea del minimalismo y la simpleza. Esta misma corriente se cumplió en otro de los looks que la actriz mostró en su paso por Nueva York, con una falda midi de corte lápiz en color rosa palo.

Más voluminosas o ajustadas, estas faldas siguen siendo must-have. Foto: Instagram @justjared.

Luciendo muy ejecutiva, Jennifer arrasó con su look clásico de camisa blanca y stilettos grises. Decir que las faldas lápiz son un clásico es afirmar una obviedad, aunque en la cotidianeidad no las veamos demasiado. A pesar de que no son prendas tendencia, siguen ocupando un lugar en la moda debido a su versatilidad y elegancia.

El look de Jennifer Garner es un básico del armario que funciona desde hace años y no nos cabe duda que seguirá haciéndolo. Asique si no cuentas con ninguna de estas faldas, te animamos a que este mes te hagas con una en reemplazo de cualquier prenda tendencia 2023. No podemos asegurarte que las micro minifaldas o las faldas vaqueras se conviertan en clásicos, pero sí confirmamos que las que lleva Jennifer Garner fueron, son y serán must-have.