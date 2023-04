Luna Rosa de abril 2023: Tres rituales que puedes hacer para limpiar tu hogar y atraer energía positiva

Si buscas aprovechar al máximo tus posibilidades tienes que saber que la energía que trae la Luna rosa es poderosa y puede servirte para atraer el amor y la buena suerte. Conoce los detalles que la astrología tiene para brindarte.

Atrae la buena vibra con la energía de la Luna rosa este abril 2023. Fuente. Eluniverso.com

La fuerza energética de la Luna rosa de abril 2023

La Luna rosa que llegó con el Jueves santo trae una energía particular, pues, además, la lunación ocurre en el signo Libra que representa la belleza, la armonía y la paz, con lo cual repele el conflicto y atrae solamente todo aquello que es elegante, encantador y beneficioso.

Es el momento perfecto para los rituales que traen amor, abundancia y buena suerte ¿Estás listo para estos tres simples rituales que pueden cerrar ciclos, enfocarse en el futuro y atraer la buena fortuna? ¡Sigue los consejos de la astrología!

Tres rituales para hacer en época de Luna rosa

Ritual del amor

Para liberar la mente y el cuerpo de pensamientos y patrones de comportamiento, costumbres o hábitos que te estén perjudicando, y te impidan tener una vida afectiva saludable y gozosa, realiza el siguiente ritual.

Enciende un incienso de rosas y una vela roja cuando cae el sol y la luna aparece. Sentado o sentada en calma con tranquilidad, escribe a la luz de la vela aquello que te parece que te impide avanzar en el amor, aquello que necesitas cerrar, abrir, o cambiar para que el amor deje de decepcionarte.

En otra hoja escribe lo que deseas atraer. Cuenta la mayor cantidad posible de detalles y visualiza. Medita 5 o 10 minutos después y siente que ya está ocurriendo hacia el final de la meditación que consiste en sentarse en silencio, focalizado en la respiración consciente, simplemente.

Luego, coloca las hojas debajo de la vela y espera que se consuma completamente.

Ritual de la abundancia

Enciende una vela blanca o tono claro.

Luego cierra tus ojos y visualiza un aura dorada. En ese momento dirás esta frase para tus adentros o, mucho mejor, en voz alta: Luna cólmame de tu poder, abundancia y energía, y siente como ya así es, pues está ya allí.

Puedes añadir las metas o proyectos que quieras concretar por escrito debajo de la vela antes de decir estas palabras. No olvides agradecer al final de la oración.

Ritual de la buena energía para atraer suerte

Coloca un cuarzo rosa en el centro de un triángulo formado por tres velas blancas.

Lávalo previamente con agua de mar o natural, de río o arroyo. Luego escribe en un papel qué quieres atraer, cuáles son las oportunidades a las que quieres acceder y si no lo tienes claro pon un deseo aunque sea menos específico: “encontrar mi propósito“, “un trabajo que me haga crecer“ etc.

¡Abundancia, paz, amor y suerte para todos en esta Luna rosa! Aprovecha los consejos de la astrología!

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.