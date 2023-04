Qué tienen en común Olivia Rodrigo y Carrie Bradshaw: icónicos pantalones que vuelven a la moda

Los pantalones horse girl que usó Carrie Bradshaw en The Sex and The City vuelven a ser un hit de moda de la mano de la joven cantautora estadounidense Olivia Rodrigo: referente de estilo para la Generación Z ¡fan de los must have de los 2000!