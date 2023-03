De qué signo es Antonela Roccuzzo y cómo es su carácter

El signo del zodíaco de Antonela Roccuzzo dice mucho de su forma de ser. Esta empresaria, madre y fanática del diseño y el yoga es una persona ecuánime, calma y sensible. Entérate de todas las características del signo y algunos detalles de su compatibilidad con su marido, Lionel Messi, nacido bajo el signo de Cáncer.

Dulce, empática, familiera y emocional. Así es Antonela Roccuzzo según su signo del zodíaco: Piscis. Fuente. Instagram @antonelaroccuzzo

¿Cómo es el signo de Antonela Roccuzzo y por qué su perfil es bajo?

Habrás notado que la esposa del capitán de la Selección Argentina de fútbol y estrella del equipo parisino PSG tiene un perfil bajo y no suele querer llamar la atención de las cámaras, por mucho que éstas la busquen.



Pues esto tiene una explicación según la astrología. Antonela Roccuzzo nació un 26 de febrero en Rosario, Santa Fe, el mismo lugar en donde nació y conoció a su actual esposo.



Con ascendente en Tauro y luna en Cáncer, el inicio de este amor coincidió con un inmenso deseo de dedicar su naturaleza tranquila y pacífica, siempre en busca del equilibrio y hacer aflorar las emociones para sanar, al servicio de su familia.



Al pertenecer a un signo de agua, la sensibilidad es algo así como un don natural para ellos, por lo cual la empatía y el leer a las personas es común en los nacidos bajo el signo de Piscis.



Antonela Roccuzzo es capaz de absorber la energía de otros y sentir el padecer o la alegría de los demás como propia ¿O no lo vimos todos mientras acompañaba a su marido en el Mundial en Qatar? ¡Clarísimo!



Los nativos piscianos son dueños de un carácter especial, capaz de establecer amores profundos, lazos filiales de inmensa confianza y contención y suelen ser muy cariñosos con los demás.



La empresaria, así, es querida por sus colegas, las mujeres de otros jugadores y claro, adorada en su propia familia, amigas y círculo íntimo.



Como pisciana no anhela notoriedad ni fama ni ve en el brillo de los demás una amenaza a su poder. Además, no le gusta controlar a nadie y le encanta que cada miembro de la familia tenga su propio espacio: lo considera parte de sus conquistas.



Por otro lado, Antonela Rocuzzo con ascendente en Tauro es terrenal, aunque con su componente soñador y emocional característico de su signo, sabe disfrutar con los pies en la tierra, proporcionando la estructura y la confianza fruto de cierta terquedad en conservar las rutinas y las costumbres arraigadas del hogar ¡que tanta raíz dan a toda la familia Roccuzzo Messi!



Al igual que la luna en Cáncer, que se caracteriza por adorar la familia, cuidarla y alimentar el sentido de pertenencia en la astrología. ¡Impresionante como la carta astral de Antonela Roccuzzo dice tanto sobre esta celebridad de perfil bajo tan querida por su entorno y por los fans! La astrología brinda algunas pistas sorprendentes en ocasiones ¿verdad?



Y ¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.