Conoce cuál es tu aura según tu fecha de nacimiento

El día en el que nacemos define muchas cosas, entre ellas, el color del aura. Este dato es fundamental para que conozcas más de ti mismo. Te lo contamos todo.

El aura es un campo energético que rodea al cuerpo y es el resultado entre el cuerpo emocional, mental y físico. Fuente. Pixabay

¿Qué es el aura?

El aura es un campo energético que rodea el cuerpo. Se vislumbra de un tono determinado que puede variar a dos o tres colores a la vez, en un efecto estilo tornasol.

Se cree que este tono está relacionado con los chakras de la persona y es un resultado entre el cuerpo emocional, el mental y el físico de ese individuo.

La idea de que cada persona posee un campo de energía que rodea su cuerpo, el aura, es una creencia muy extendida en la astrología y otras disciplinas esotéricas.

Cada aura es única y refleja aspectos de la personalidad de esa persona, además del estado emocional de quién la emite.

Es por ello que es tan interesante conocer este dato ¡dice mucho de cada uno!

Si quieres, puedes probar frente a una superficie blanca para visualizarla y conocer el color, pero también hay otra manera de saber y es según la fecha de nacimiento.

Según la astrología, cada signo del zodiaco tiene asociado un color que refleja la energía de su aura.

Esta es la lista de los colores del aura según el signo del zodiaco, es decir, tu fecha de nacimiento:

Aries (21 de marzo - 19 de abril): Rojo. El aura de los arianos suele ser intensa y vibrante, reflejando su energía y pasión.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo): Verde. Los tauro suelen tener auras cálidas y armoniosas, que reflejan su estabilidad emocional y su conexión con la naturaleza.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio): Amarillo. Las personas de este signo tienen auras brillantes y llenas de vitalidad, reflejando su ingenio y su curiosidad.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio): Blanco. Los cáncer suelen tener auras claras y luminosas, que reflejan su sensibilidad y su capacidad para conectarse con los demás.

Leo (23 de julio - 22 de agosto): Dorado. Los leoninos tienen auras brillantes y poderosas, que hablan de su gran capacidad de liderazgo y de su magnetismo personal.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre): Azul. Los virgo tienen auras serenas y tranquilas, que capturan su perfeccionismo y su capacidad para analizar las cosas con detenimiento.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre): Rosa. Los libra suelen tener auras suaves y armoniosas, que reflejan su capacidad para buscar el equilibrio y la armonía en todo lo que hacen.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre): Rojo oscuro. Los nacidos bajo este signo tienen auras intensas y misteriosas, esto es en gran parte por su pasión y su intensidad emocional.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre): Violeta. Los sagitario suelen tener auras expansivas y llenas de luz, que emanan su espíritu aventurero y su deseo de explorar el mundo.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero): Marrón. Los capricornio tienen auras sólidas y estables, que reflejan su capacidad para perseverar y alcanzar sus objetivos.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero): Turquesa. Los acuario tienen auras originales y creativas, que revelan su independencia y su mentalidad innovadora.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo): Morado. Los piscis tienen auras místicas y espirituales, que muestran su intuición y su sensibilidad hacia lo espiritual.

¡Seguro no te has sorprendido con el tono de tu aura, pues son datos que ya vibran con la persona y aunque no los sepamos con certeza, lo intuimos!