Esto es lo que pasa cuando un Acuario como Shakira es traicionado

Acuario es un signo paciente, tranquilo y amigable en la astrología. Eso sí, no estés cerca cuando lo traicionan.

Shakira: una muestra de lo que un Acuario puede hacer cuando se siente herido y traicionado

Si hay algo que no toleran los nacidos bajo el signo Acuario son las traiciones, las personas de “doble cara“, tal como lo dicen sus canciones Shakira es una fiel exponente de ello.

La reacción que tienen los de Acuario frente a la traición es algo distinta de lo que podría esperarse. Es porque pareciera que están “en su mundo“, a su ritmo y con sus cosas, centrados en lo que les importa, cuando de pronto, este signo de aire puede hacer volar todo - justamente- por los aires y estallar.

Si bien los acuarianos pueden tolerar y dejar pasar algunas provocaciones o indicios de que hay “algo raro“ para no establecer peleas, pensando en positivo. Una vez que comprueban la traición no son de quedarse callados, retirarse y no dar problemas. ¡Todo lo contrario!

Junto a Bizarrap y su Mussic Sessions #53 que arrasó con todos los récords y se volvió viral en apenas horas contando la historia de traición de su pareja. Fuente. Instagram @shakira

Así reacciona Acuario a la traición

Aunque no es un signo vengativo, irá por descargar su ira, bronca y tristeza para no negociar lo que sabe que vendrá: trabajar para recuperar la paz interior, lo más importante para los acuarianos.

Así, podrá decir cosas muy hirientes y sin problemas para expresar sus emociones como si hubieran apretado un botón, lo callados que son siempre, pacientes y empáticos se irá al tacho para dar paso a la locura.

Además de ocuparse de transmitir la ira que siente, hará que esto se sepa en todos los entornos en donde los involucrados se muevan y no habrá amigo, ni familiar ni conocido que se salve de tener la información acerca de cómo fue la traición y el pormenor de todo lo ocurrido en su perjuicio.

Tal como lo hizo Shakira, lo gritará a los 4 vientos, para no dejar a nadie indiferente. Además, luego puede ser que se cierren a un silencio hermético - como lo hizo en un inicio Shakira ante la prensa- para proteger a los que consideran afectado por esa traición, en este caso una infidelidad con una mujer más joven que ella ¡y en su propia casa!

Aunque la prioridad absoluta de Acuario será volver a su centro con su consciencia limpia y lejos de cualquier vínculo tóxico, se ocupará de desmembrar la traición hasta ver qué otras personas estuvieron involucradas.

Y, aunque les duela el corazón, las quitarán de su vida para siempre, sin derecho a réplica. Eso sí, luego, perdonarán. Pero no por quienes traicionaron sino para no alimentarse de rencor y rabia que luego puede perturbarlos a ellos mismos.

El acuariano tiene como norte la salud, el equilibrio y la evolución del ser. No permitirá que una traición lo desestabilice a la larga, aunque sí se detendrá a llorarla, gritar de rabia y dirigirá su bronca en la dirección acertada, pues es un signo sumamente justo.

Luego, seguirá con su vida y no volverá a mirar atrás. ¡Ni por error!