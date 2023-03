Soledad Pastorutti incendió las redes con un ajustado look

Soledad Pastorutti (42) se volvió muy fashionista con los años. Niña prodigio, inició su carrera temprano y era muy popular a los 16 años, cuando cantaba con su hermana “Nati“ y se hizo famosa como “La Sole“ por su presencia sobre el escenario, su voz potente y su talento que acompañaba con el despliegue del baile con poncho incluido.

Poco a poco fue puliendo su estilo, no solo sobre el escenario sino como figura del espectáculo argentino y su fuerte presencia fue ganando fans en el ambiente.

Hoy es referente también en materia de moda y así lo suele demostrar en redes sociales, donde comparte sus looks además de información de sus temas nuevos, presentaciones y participaciones en distintos eventos, y algunas cuestiones de su vida personal, algo que los fans adoran.

La increíble figura de Soledad Pastorutti queda aún más estilizada con este ajustado conjunto en tono vibrante Fuente. Instagram @sole_pastorutti

Cátedra de estilo de Soledad Pastorutti con un conjunto ajustado en tono anaranjado en tendencia

La tendencia del cropped top tejido a corshé en tonos vibrantes ha ganado mucha popularidad en 2023. Esta prenda combina a la perfección con faldas largas de telas fluidas tono, creando un look llamativo y fresco.

En el caso de “La Sole“, la falda fluida es un hit pues incluye tajo pronunciado y la cintura ligeramente drapeada para disimular imperfecciones y crear el contraste perfecto con el top tejido a corshé.

Combinado con un chaleco en tono natural, también de corshé, Soledad Pastorutti se mostró orgullosa de este look de ajustado conjunto naranja. Fuente. Instagram @sole_pastorutti

En tono naranja, Soledad Pastorutti mostró en sus redes cómo sumar este tipo de colores, que dan una sensación de energía y vitalidad, a un look completamente sensual, osado y femenino. Esto hace que el look se vea aún más impactante.

Jugando con el monocromo, algo siempre acertado cuando se trata de colores jugados, este conjunto ajustado se volverá más popular en 2023 gracias a que es muy versátil y se adapta a diferentes tipos de cuerpo.

Por otro lado, hay que destacar que el top es una prenda estratégica ya que el corshé le da forma al torso, realzando las curvas y creando una silueta femenina. Además, al ser un cropped top, permite mostrar un poco de piel de una manera elegante y sofisticada.

Otra razón por la que esta prenda tejida se ha convertido en tendencia es porque es muy fácil de combinar. Soledad Pastorutti lució este conjunto ajustado descalza ¡pero imaginalo con sandalias de tacon en vinilo transparente! Fuente. Instagram @sole_pastorutti

Las faldas largas de telas fluidas con tajo como la que muestra la cantante en el mismo tono son una opción ideal para crear un total look que puede variar su tono a conveniencia: imagina el mismo conjunto ajustado en negro o en amarillo pastel ¡fabuloso!

La propuesta de Soledad Pastorutti logra un equilibrio perfecto entre la elegancia y la frescura, entre sensualidad y sofisticación y sube la apuesta de su estilo como un referente de la moda argentina ¡Cada día se muestra más linda y segura de sí misma!

¡Anímate a imitar este lookazo para tu próximo evento y no fallarás!



Y ¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.