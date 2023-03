Juliana Awada lució un conjunto canchero en el casamiento de María Eugenia Vidal

Este sábado por la noche, María Eugenia Vidal - diputada nacional - y Enrique Sacco - periodista deportivo - celebraron su boda frente a un grupo reducido de familiares y amigos. Entre los invitados, estuvieron Mauricio Macri - ex Presidente argentino - y su esposa, Juliana Awada.

Luciendo modernos pero reservando el minimalismo que los caracteriza, la pareja fue una de las más fotografiadas en la previa al evento. Juliana Awada apostó por un total look a cuadros, que combinaba con la estética de la boda en la que predominó la sencillez, que le caudó tantos elogios como criticas en redes sociales. Mientras que algunos alegaban que el conjunto era muy simple para una fiesta, otros resaltaron el hecho de que la boda no era un macro evento y el look fue acertado.

El conjunto estampado de Juliana Awada que es perfecto para este otoño. Foto: Instagram @farandulashowtv.

Aparte de discutir si la opción estuvo correcta o no, la empresaria marcó una tendencia totalmente válida para este otoño. Su dos piezas de estampado a cuadros en marrón y blanco, contó con pantalones oxford y top suelto de escote cerrado y mangas 3/8, que combinó con un pequeño bolso blanco.

Este conjunto, cuyas piezas tenían cuadros de distintos tamaños, es un must-have que aplica para esta temporada y muchos otoños más. Aparte de que el print es un básico, las prendas son muy versátiles y usables para distintas ocasiones. Los pantalones, por ejemplo, pueden combinarse con sweaters, crop tops o camisas, mientras que el top puede llevarse con jeans o falda lápiz.

Esa es en realidad la cualidad esencial del estilo de la diseñadora: todos sus looks abarcan ítems que cumplen con las características de adaptarse a varias situaciones. Claro que tú puedes decantarte por los colores que desees en tu conjunto, pero es un hecho de que el blanco y marrón son colores neutros que nunca pasan de moda.

Juliana Awada triunfa nuevamente con su trío fashionista: comodidad, versatilidad y minimalismo.