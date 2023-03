Astrología: Cuáles son las parejas más tóxicas que jamás deberían enamorarse según su signo

Desencuentros amorosos, parejas tóxicas y agónicos finales que no terminan de serlo. Todos tuvimos alguna experiencia en primera persona, o de alguien cercano, de relaciones que son incompatibles pero se atraen igualmente y al iniciarlas, quedan imantadas aunque se hagan mal durante mucho tiempo, incluso años.

Nadie quiere, en definitiva, tener una relación de pareja tóxica ni enamorarse de quién le haga daño pero muchas veces ¡resulta inevitable!

Pero ¿y si supieras de antemano qué signos evitar para que esto no te ocurra? ¡Es la idea de eta nota de astrología en donde te enseñamos qué parejas tóxicas pueden llegar a hacer los signos!

¡Toma nota y huye sin culpa de ellos apenas veas que los patrones de comportamiento se cumplen!

Parejas tóxicas: atracción dañina

Hay signos del zodíaco que no deberían juntarse ni por asomo. Pues lo que producen juntos es una explosión de comportamientos que se enlazan para hacerse daño uno al otro.

Te contamos algunas de las combinaciones más desastrosas para que puedas tenerlas en cuenta.

Parejas tóxicas: algo que la astrología puede predecir gracias a los patrones de personalidad y las características que le adjudica a cada signo. Fuente. Mlenny

Las parejas más tóxicas del zodiaco: combinaciones imposibles

Aries y Tauro

Es posible que los arianos se sientan irremediablemente atraídos por los taurinos y viceversa pero esta unión no es nada recomendable.

La falta de sincronización será eterna, pues Aries está listo para ponerse en acción a toda hora, en cualquier momento y lugar y la calma y lentitud taurino lo irritará. Aunque pueden ser excelentes amigos, como pareja serán tóxicos y volátiles.

Leo y Escorpio

Leo y Escorpio resultan en una de las parejas más intensas del zodiaco, por ello si bien la pasión inicial puede sacar chispas y los primeros meses parecer ideales, deben evitar enamorarse pues solo sufrirán.

Con temperamentos explosivos, como pareja jamás terminarán de discutir nada pues ambos querrán tener razón y “ganar“. Resolver y acordar les resultará tan difícil que acumularán demasiado enojo.

La ira puede llegar a quedar enquistada pues a ambos signos le cuesta expresar emociones y no les gusta verse vulnerables ante el otro.

Desconfiados e infieles, esta pareja es una de las más tóxicas que puede darse según los comportamientos que arrojan los patrones de personalidades fuertes, líderes y profundas, que desembocarán siempre en una lucha por el poder.

Piscis y Géminis

Los lenguajes emocionales de estos dos signos son diametralmente opuestos. Géminis no puede brindarle a Piscis la disponibilidad emocional permanente que necesita y Piscis no puede estar en una relación donde no se sienta amado y mirado las 24 horas del día.

Los piscianos desean una fusión absoluta con su pareja, románticos e intensos, mientras que Géminis, es independiente al máximo y no soporta esa falta de límites personales y la fusión emocional que le propone todo el tiempo Piscis.

Géminis necesita espacio, tiempo propio y muchas otras relaciones importantes en su vida, algo que Piscis jamás entenderá.

Virgo y Sagitario

Sagitario y Virgo parecen signos compatibles porque son grandes amigos. Pero apenas entra el factor romántico en juego todo se arruina.

A Virgo le gusta tener todo bajo control y organizado, en tanto que Sagitario adora dejar que las cosas fluyan. Virgo ve en esta parte de Sagitario una gran falta de responsabilidad y siempre se lo criticará. Llevar una vida doméstica juntos es prácticamente imposible.

¿Conocías estas características de incompatibilidad de los signos, pese a lo mucho que pueden atraerse en un inicio? ¡Escapa de estas relaciones tóxicas!