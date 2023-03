Tini Stoessel: repasamos sus mejores looks en su día

Este martes 21 de marzo, además del comienzo del otoño y del signo Aries, es el cumpleaños de Tini Stoessel. Nacida en 1997, la cantante cumple 26 años y lo empezó en nuestro país junto a sus amigas y familia. No faltaron los posteos de sus más allegados y, el más esperado, el de su novio Rodrigo De Paul que también llegó a Argentina para jugar con la Selección de fútbol.

Casi pisciana pero instalada en Aries, Tini Stoessel es una mujer fuerte, decidida, entusiasta y enérgica, características que también se lucen en su estilo. Nos unimos a su cumpleaños con un repaso de sus mejores looks con 25 años que marcaron un antes y un después en su carrera fashionista.

La Triple T

1) Look elegido en mayo para el lanzamiento de su hit "La Triple T". Foto: Instagram @tinistoessel.

Desde el 2018, no hay año en el que Tini Stoessel no tenga un hit que defina esos doce meses. El 2022 fue el turno de "La Triple T", una de sus canciones más populares en su carrera que fue un éxito en todo el mundo. Por supuesto, frente a un nuevo éxito, Tini no dudó en escoger un look que caracterizara este tema musical y combinó jeans oxford con letras T bordadas, crop top batik con estampa de T, chaqueta furry morada, zapatillas negras Balenciaga y chocker brillante XXL.

Comienzo de tour

2) Look elegido en mayo para su tour nacional. Foto: Instagram @tinistoessel.

En el mismo mes en que lanzó su hit, Tini Stoessel comenzó su gira en Buenos Aires con mega shows que la llenaron de elogios por su despliegue y talento. El look que caracterizó este tour fue un conjunto de crop top y micro minifalda de volados, realizado en denim brillante y estampado tartán en colores fucsia, azul, negro y blanco.

Lo interesante es que este textil se replicó en sus apliques ubicados en sus piernas, que daban la impresión de ser botas, y en su accesorio principal, un chocker. Los guantes metalizados de puntas abiertas y sus botas de suela track a tono hicieron de este look uno de los mejores dentro de sus 25 años.

MTV Miaw 2022

3) Look elegido en julio para la premiación MTV Miaw. Foto: Instagram @tinistoessel.

Dos meses después, llegaron los MTV Miaw y Tini Stoessel fue una de las invitadas más esperadas de la noche. Como siempre, no defraudó a sus fanáticos, ya que la artista optó por un total look negro híper sensual y osado. La diosa llevó un dos piezas de micro minifalda recta y corset, con transparencias, junto con guantes a tono y pantabotas. Con su cabello ondulado suelto, su grueso delineado cat-eye y sus elegantes joyas, la artista entregó su outfit más audaz del 2022.

Latin Billboard 2022

4) Look elegido en octubre para su show en los Latin Billboard. Foto: Instagram @tinistoessel.

Y de una gala de premiación nos trasladamos a otra, como los Latin Billboard, en donde Tini tuvo una presentación en vivo sobre el escenario. Para cantar su balada "Carne y Hueso", la celebridad eligió un espectacular vestido fucsia, de finos tirantes, escote corazón profundo, cuerpo ajustado y falda asimétrica con volumen que dejó al descubierto sus piernas.

Este look fue uno de los más aplaudidos en la carrera de Tini Stoessel, gracias a su elegancia, clasicismo y originalidad, que representó la personalidad de la cantante y su nueva etapa en la música.

Cupido

4) Look elegido en diciembre para su nuevo video. Foto: Instagram @tinistoessel.

Ya casi pisando el 2023, Tini Stoessel anticipó a sus fanáticos la realización de un nuevo video musical con esta fotografía. En ese momento, la argentina estaba grabando el primer video de su álbum "Cupido" que vio la luz el pasado febrero. La Triple T logró el impacto que deseaba, con este look de jumpsuit de red, en rosa chicle, con escote cerrado, mangas largas, guantes y malla, que combinó con altísimas botas de vinilo en rojo cereza y gafas de sol.

Volviendo a su cabellera larga con ondas y su color castaño, la famosa advirtió que el 2023 sería uno de los años bisagra en su carrera. Definitivamente hoy, en el día de su cumpleaños, es el momento para decretar que este año Tini Stoessel nos sorprenderá una vez más con su música y su estilo.