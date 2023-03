Gigi Hadid clona los looks de Cate Blanchett y genera polémica

Los duelos de estilos son situaciones corrientes entre las celebridades. Por lo general, una famosa lleva un look determinado, y unos días o meses después, aparece otra estrella con la misma prenda. Claramente aunque dos o más celebrities usen lo mismo, cada una lo lleva a su estilo o manera lo cual produce mayor interacción en redes para decidir quién fue la ganadora del duelo.

Hoy nos enfocaremos en un claro duelo de estilos entre Gigi Hadid y Cate Blanchett. Mientras que Cate gana premios por su actuación en el film "Tár" y cosecha buenas críticas para conseguir el Oscar, Gigi se apodera de las calles de Nueva York para promocionar la nueva temporada de la serie "Next in Fashion". Durante su gira por NY, la modelo acudió a muchos looks de los cuales solo dos fueron los más polémicos.

Esta vez no fue porque usó algo desacertado o incómodo, sino porque sus atuendos recordaban a otros ya vistos hace poco tiempo. El público comenzó a buscar y encontró que Gigi había clonado estos looks que eligió Cate Blanchett durante algunos eventos. Con una diferencia de edad de 26 años, ambas se destacaron con los cuestionados estilismos. ¡Ustedes deciden quién se queda con el trofeo en este duelo!

¿Coincidencia o intencionalidad? Fotos: Instagram @alexandermcqueen / @cate_blanchettofficial.

La coincidencia más notoria se dio cuando Gigi Hadid apareció en la Gran Manzana con un vestido Alexander McQueen en color blanco con gran estampa abstracta de centro en naranja y detalles en negro. El diseño se componía de un body semi transparente de tirantes y escote redondo que se ubicaba debajo de un vestido de grandes mangas caídas, drapeados, falda asimétrica y profundo tajo. La modelo lo combinó con stilettos en rojo brogoña, pendientes dorados y makeup con labios en rojo.

Pero, como advertimos, este vestido lucía casi igual a un traje de Alexander McQueen por el que Cate Blanchett optó en octubre para un festival de cine. La actriz llevó un conjunto de pantalones sastre con blazer de hombreras definidas y corte recto con la exacta estampa protaganonista del look de Gigi. Cate eligió sandalias negras de plataformas y maquillaje en tonos claros, muy diferente a la joven.

Lucen distintas, pero en detalle las similitudes no dejan de aparecer. Fotos: Instagram @justjared / @cate_blanchettofficial.

Y este duelo no terminó esa noche, ya que Gigi Hadid decidió decantarse por otro look similar a uno de Cate Blanchett. La diseñadora posó con jeans wide leg de cintura baja con estampas en blanco combinados con un top blanco de escote cerrado, mangas cortas y símil faja, y botines blancos de tacón. La artista ya se había presentado en un programa de TV con jeans slouchy de cintura baja junto con una blusa amarilla pastel, extra larga, con mangas abullonadas, cuello alto y lazo, botines blancos, clutch marrón camel y gafas de sol.

Es cierto que las dos optaron por distintas prendas superiores y jeans de diferentes cortes, pero viendo el look total sí notarán las similitudes. Tanto sus botines como el uso del tiro bajo y el mismo peinado generaron que los usuarios en redes se mostraran un tanto críticos con las elecciones de Gigi.

Aunque cada una propuso sus marcados estilos, ¿quién crees que hizo la mejor apuesta?

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!