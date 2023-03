Cómo será marzo según tu signo: guíate por los astros

Las energías que trae marzo son distintas para cada signo, según la astrología. El horóscopo zodiacal indica las maneras de aprovecharla. No te pierdas ni una pista para sacar el máximo provecho con esta información.

Para que los astros estén de tu lado, debes prestar atención a ciertos indicios de la astrología. ¡Lee e intenta descubrir lo que los cuerpos celestes y sus trayectos tienen para decirte!

Aries. Comunicación y creatividad vendrán a ti sin que lo busques. La inspiración llega de todos lados pero sobre todo del interior. Los nacidos bajo este signo deben enfocarse en expresarse y dar rienda suelta a la imaginación pues fluirán increíblemente bien, fácil y para admiración de todos.

Buen momento para abrazar los proyectos que los apasionen y no teman ir por imponer sus ideas con fundamentos y estrategias para alcanzarlos ante los demás.

Tauro. Las relaciones interpersonales florecerán. Tauro se encuentra en un cambio de etapa que significa un quiebre, puede ser de una etapa a la otra por un cambio de contexto, domicilio o por el motivo que fuera. La oportunidad de reconfigurar muchas cosas de la personalidad y hábitos de los taurinos es única.

Es clave que presten atención al entorno cercano para mantener fuertes los lazos pero también hacia afuera para entablar nuevas y fructíferas relaciones que serán muy importantes en el futuro.

Géminis. La energía de los astros dicta que el trabajo y el dinero serán los focos de los nacidos bajo el signo de Géminis.

Con una explosión de ideas, entusiasmo y ganas de desarrollarse los geminianos podrán aprovechar mejor que nunca su natural tendencia a la iniciativa.

La recomendación es que tomen riesgos calculados y se sientan optimistas pues no es casualidad sino trabajo previo que los hace sentir seguros, confiados y con ganas de ir hacia adelante.

Cáncer. El placer regirá el mes de marzo para los nacidos en el signo de Cáncer. Si bien la pasión y el amor estarán a flor de piel puede ser que la pareja viva algunas tormentas pues les está costando mantener acuerdos previos.



Si no están enamorados o no se sienten tan comprometidos con la otra persona es mejor que lo digan, eso no significa que no puedan disfrutarse mutuamente: pero siempre con sinceridad y los acuerdos claros para evitar complicaciones que puedan afectar otros ámbitos de la vida de cada uno.

Leo. Creatividad y diversión. Los leoninos están afilados y disfrutan de un costado artístico que encuentra su punto máximo del año: la cima de los que hacen stand up como hobby en la sobremesa y de pronto se anotan en un curso de teatro, ¡y se dan cuenta que es su vocación!

A ese nivel Leo es todo felicidad y alegría pues le causa mucha satisfacción esa veta artística. También es un excelente momento para planificar viajes y aventuras con la familia o amigos.

Virgo. Los nacidos bajo el signo de Virgo están en un momento de profunda introspección y orden. Es una oportunidad para trasladar ese impulso a la vida diaria de la familia y el hogar.

Este mes es importante que dediquen tiempo a sus seres queridos y que presten atención a su entorno doméstico para poder crear un ambiente acogedor y armónico, en equipo para que cada miembro de la familia se sienta valorado y aporte un granito de arena al bienestar general ¡su energía será contagiosa! ¿Cómo será marzo según la astrología? Fuente: pixabay

Libra. Un mes en el que los proyectos creativos emergen de todos lados: en el trabajo sobre todo pero también con mucha creatividad para resolver problemas diarios, los librianos y librianas estarán con una buena dosis extra de maneras de pensar y hacer alternativas, originales y sobre todo que aportan soluciones efectivas a problemas concretos. ¡Momento de pedir un ascenso!

Escorpio. Planificación y dinero no siempre se llevan bien, pero en el caso de los escorpianos es a veces un tema más que complicado. Y es que son muy perfeccionistas y padecen cuando las cosas no salen como ellos quieren.

Es un buen período para reflexionar sobre esto y ceder ante los planes que nos trazamos pero son imposibles. Recapitular no es una debilidad sino una cualidad de los valientes ante un obstáculo. La obstinación no servirá para nada en marzo: momento de recalcular y actuar con los pies en la tierra.

Sagitario. Sagitario debe cuidar su salud, no solamente por motivos estéticos como hasta aquí fue su norte. La energía emocional está directamente relacionada con el cuerpo físico y es por ello que se debe prestar atención a hábitos como la relajación y el ejercicio.

La salud mental se vincula también a sostener las rutinas saludables, sin exageraciones, que ya ha sabido transitar más de una vez pero siempre por cortos períodos. Buscar ayuda profesional es una buena idea.

Capricornio. El mes de marzo está marcando para los nacidos bajo el signo de Capricornio un cortocircuito en sus relaciones interpersonales. Tanta turbulencia solo será atravesada con éxito si se le dedica tiempo a los afectos cercanos y se valora la importancia que tienen en la vida la familia y los amigos más íntimos.

Cultivar esos vínculos es un trabajo casi tan importante como el que realizan en sus negocios y oficinas ¡A no olvidarlo!

Acuario. Acuario se divierte mucho en el mes de marzo. Si bien no se avecinan grandes cambios y será una época más bien tranquila y transicional, algunas aventuras pequeñas les brindan una felicidad que los puede llevar a ser los más alegres de la casa.

La propuesta es contagiar las sonrisas a los grupos de los que sea parte.

Piscis. Los nacidos en marzo de este signo atraviesan un momento de despliegue y cambios. Todo está dado para que los astros acompañen un período de gran conexión interna que los hará crecer profundamente.

Tan emocionales son los piscianos que a veces olvidan los beneficios de estar también más conectados a lo racional: no desdeñen el conocimiento más formal que pueden encontrar en libros, instituciones y maestros que, aunque no sean tan espirituales ni vibren como un pisciano, pueden aportar mucho a su evolución.

Y ¡recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.