El increíble y atractivo corte de pelo que será tendencia gracias a Tini Stoessel

Conocida como Tini, Martina Stoessel (25) suele cambiar de estilos y explorar con su corte de pelo, peinado y looks. Esta vez, compartió con sus fanáticos en Instagram una manera de llevar su melena que causó sensación. Te invitamos a que descubras cuál será la próxima tendencia que impondrá la estrella entre los más jóvenes y los no tanto.

El largo de la melena de Tini llega casi hasta la cintura pero no es con el cabello entero: presta atención a las capas que le dan movimiento al pelo desde la mandíbula hacia abajo. Fuente. Instagram @tinistoessel

El corte de pelo de Tini: atractivo y fácil de llevar

Con un flequillo recto pero ligeramente abierto en el medio estilo cortina, Tini elige la melena XXL como el nuevo corte de pelo en tendencia. Bien lacia y peinada para lucir el brillo extremo que ostenta (¡recordemos que fue modelo televisiva de la publicidad de una marca de shampoo internacional!).

El corte de pelo, no obstante, no deja el cabello entero. La melena está estratégicamente llevada para presentar capas en los laterales. No obstante, no se trata de las típicas capas escalonadas, sino de hacer convivir dos largos: el que podría pertenecer a un “long bob“, con la cabellera larguísima hasta llegar casi a la cintura.

La melena es frondosa y larga pero con estos toques de una de las capas cortadas por debajo de la mandíbula crea un efecto visual de movimiento que hace que la luz del cabello se luzca aún más.

Tini lo usa con raya al medio y adora que en las puntas delanteras su estilista le realice un desfilado muy sutil para que se doblen ligeramente hacia adentro.

La artista que en pleno ascenso de su carrera suele combinar todos sus looks con su melena 100% suelta, aunque rara vez se peina con una cola de caballo alta, que de todas formas le permite presumir su flequillo recto cortina y la increíble y atrevida longitud de su pelo ¡pelazo!

El corte de pelo de Tini será tendencia todo el año. Fuente. Instagram @tinistoessel

Si no has pensado en este corte, considéralo y si no te da el largo del cabello, simplemente busca colocarte extensiones ¡pues será uno de los cortes en tendencia todo este año gracias a Tini!

Y recuerda que toda la información que te damos es una guía por si tienes dudas. Si estás segura y cómoda con un corte de cabello que no cumple esta regla, ¡ya has dado en el blanco, sin recetas!