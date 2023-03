Gigi Hadid deslumbró con unos zapatos rojos en punta para el infarto

Gigi Hadid (27) fue invitada al legendario “Good Morning“, en Nueva York, en donde se propuso brillar y destacar entre otras figuras, ¡y por supuesto lo logró con estos fabulosos zapatos rojos de taco altísimo!

El espectacular look de Gigi Hadid con zapatos rojos para elevar el outfit monocromo en el color en tendencia: el gris. Fuente. hollywoodlife.com

El look de Gigi Hadid: zapatos rojos para encender un outfit monocromo

Los zapatos rojos se convirtieron en el truco mejor aplicado de Gigi Hadid para elevar el nivel de su atuendo super chic y en tendencia en el color de moda: el gris.

El conjunto de lanilla de poller larga con apliques de mostacillas, tajo lateral con detalle cut-out acentuado por moños, a juego con un top de manga corta de tejido grueso cuello redondo super ajustado al tono con guantes del mismo material enloqueció a la audiencia del magazine.

Gigi Hadid no ahorró en originalidad y apostó fuerte con un look moderno y estiloso, además de fuera de lo común con sus zapatos. Pero para acentuar la personalidad de este outfit acercó con el calzado: sumó unos tacones rojos de un tono casi coral, bien encendido, con un lazo en el talón que fueron el comentario de todos.

Por supuesto, se trata de un truco de moda fácil de aplicar a cualquier look monocromo. Gigi Hadid sabe que jugar con la paleta de color aplicando un toque encendido a un look de un solo color será el detalle que hará que todo el look se luzca aún más.

Si además el estilo se basa en puras tendencias como su conjunto gris, ¡su aparición arrancará más de un suspiro!

Prueba hacerlo también para elevar outfits más casuales, como una blusa con una minifalda negra, o un total look en tonos beige. Verás que el rojo combina con más de un tono neutro y es la solución para darle un toque de moda y elegancia a conjuntos de un solo color que con ese toque salen de lo aburrido y pasan a ser super glam.

Si tienes un evento después del trabajo y quieres ir con camisa ajustada negra y minifalda, puedes llevar solamente los tacones rojos para cambiarte a la salida de la oficina, una mini bag con algún detalle y el pelo recogido bastarán para elevar el nivel del outfit.

Lo mismo ocurre con un traje de pantalón en color crudo. Lo puedes usar con mocasines femeninos chatos en tono dorado viejo todo el día para luego, sumar tacones rojos de punta y volverlo un look apto para el after office ¡y capturar todas las miradas sin llevar un bolso enorme para cambiarte a la oficina!

Y ¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.