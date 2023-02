Inspiración: 4 prendas negras de Zara que deberías sumar a tu armario

Zara tiene esos básicos perfectos para nutrir el fondo de armario de cualquier mujer: esos que combinarás con todos los looks, de buena calidad, confección y caída, con detalles fashionistas que hacen la diferencia ¡Un paseo por 4 prendas básicas para sumar ya!

Los imprescindibles de Zara: 4 prendas básicas para sumar a tu guardarropas

Si estás buscando inspiración para engrosar tu fondo de armario, sumar prendas básicas y versátiles es una excelente opción. En este caso, te presentamos 4 diseños negros de Zara que deberías agregar para tener bien provisto a tu fondo de armario, piezas perfectas para combinar con diferentes estilos y ocasiones que usarás ¡hasta el hartazgo!

El vestido negro básico

Este vestido es una prenda básica y versátil que nunca pasa de moda. El modelo de Zara es de corte recto, al cuerpo, con mangas largas y cuello redondo, aunque tiene un detalle clave: las semitransparencias que lo hacen único. Es perfecto para cualquier ocasión, desde una cena formal hasta un día de oficina. Puedes combinarlo con unos zapatos de tacón alto para un look más elegante, o con unos planos para un look más desenfadado.

Las mangas de este vestido básico tienen frunces: los de Zara son siempre básicos pero con detalles simples que los hacen únicos. Fuente. Zara

La blusa negra de encaje

La blusa negra de encaje semi transparente es sensual, atrevida y femenina que te ayudará a darle un toque de personalidad a tus looks. El modelo de Zara es de corte recto, con mangas largas y cuello redondo. Es perfecto para combinar con unos vaqueros para un look más casual o con una falda lápiz para un look más formal. Tiene un bajo asimétrico y cierre en la espalda con abertura y botón, ¡súper elegante!

El bajo de la blusa es asimétrico siguiendo la trama del encaje ¡básico pero original! Fuente. Zara.

Los pantalones negros de cuero

Los pantalones negros de cuero son una prenda atrevida y moderna que te ayudarán a darle un toque de personalidad a tus looks. El modelo de Zara es de corte recto, con cierre frontal y bolsillos laterales, tiro alto con cinco bolsillos. Es perfecto para combinar con una camiseta blanca para un look más desenfadado o con una blusa negra para un look más formal.

Los pantalones de cuero son muy versátiles para looks de noche. Fuente: Zara.

El abrigo negro de lana

El abrigo negro de lana es una pieza básica y versátil que nunca pasa de moda. El modelo de la firma lowcost es de corte entallado, con solapas y botones frontales. Es perfecto para protegerte del frío en invierno y es fácil de combinar con diferentes estilos y ocasiones.

Puedes combinarlo con unos vaqueros y una camiseta para un look más casual o con un vestido y unos zapatos de tacón para un outfit más elegante. Las mangas con hombreras le dan un toque de elegancia y sofisticación a la prenda y tienen vivos en los bolsillos delanteros, como detalle distintivo, ¡un lujo! En resumen, las prendas negras son básicas y versátiles que siempre son una buena opción. Prueba cómo cada uno de estos diseños básicos de Zara tiene un aire distinto completamente al variar el calzado y los accesorios ¡magia! Y moda, claro.

