Conoce características y fechas de ofiuco, el signo número 13 del zodiaco

Cada tanto ofiuco se apodera de las redes sociales, especialmente cuando la gente se da cuenta de que no son 12 signos del zodiaco, sino 13. Esto hace que se produzcan varios cambios no solo en la distribución, sino también que muchas personas “se vieron obligadas a cambiar de signo”.

Para tener una idea mucho más clara, las personas que nacieron del 24 de agosto al 22 de septiembre antes eran considerados de virgo, pero ahora los virgo son los que nacieron entre el 16 de septiembre al 30 de octubre. Y lo que nacieron del 23 de noviembre al 21 de diciembre, que anteriormente eran de sagitario, ahora son ofiuco.

En cualquier caso, estos cambios no debes de tomarlos muy enserio, porque los astrólogos generalmente aceptan que no existe el decimotercer signo zodiacal. De hecho, el concepto ha sido desacreditado numerosas veces a lo largo de los años. Pero, a pesar de toda esta discusión en torno a que si es o no, y si hay que tenerlo en consideración u omitirlo, este signo tiene algunas propias características definidas.

Ofiuco es un signo polémico y poco aceptado. Fuente: Diario de Sevilla

¿Cuáles son las características de ofiuco?

Ofiuco es el portador de la serpiente. Es dinámico, poderoso, divertido, posee un seco sentido del humor, honesto e intelectual, básicamente todas las partes buenas de sagitario aunque no ha sido asignado a un elemento (fuego, tierra, aire o agua), por lo que no es posible conocer cuáles son las cualidades legítimas y los rasgos de personalidad de esta constelación.

Así sería la distribución de las fechas con ofiuco

Aquí están las fechas para cada signo solar, si agregamos a ofiuco al calendario astrológico: