Shakira y el crop top que causó furor en redes sociales

Shakira (45) es dueña de un estilo moderno, joven e inspirador siempre. Pero esta vez, la fuerza de su estilo acompaña casi con un grito su nueva canción en la que se pronuncia luego de su separación con el futbolista Gérard Piqué y lo despedaza ante el aluvión de críticas y elogios del ojo público.

El crop top de Shakira que también arrasó en TikTok e Instagram

Pero al igual que la Music Sssions #53 con Bizarrap, hay otro protagonista que está en el centro de atención: su increíble atuendo. Al frente de una labor de marketing inédita, y más allá de los fanáticos y los detractores del tema y de la misma colombiana, no podemos negar que Shakira conoce bien los ingredientes para potenciar su éxito. Por eso, la moda que es uno de ellos, no podía faltar.

Así como Despechá de Rosalía, todo hitazo necesita acompañar su impacto con un look llamativo, potente y único. Es el caso del crop top elegido por Shakira que combina tres tendencias en una sola prenda. No solo volvió a elegir el pantalón de chándal del video de la canción (allí lo combina con un crop top fucsia satinado) sino que esta vez eleva la apuesta.

Los detalles rasgados del crop top de Shakira ya son tendencia. Fuente. Instagram @shakira

Lo combina con una prenda que da batalla solo al mirarla: un crop top de mangas largas, completamente rasgadas con sucesivas aberturas laterales como si hubiera sido atacada por un animal y potencia lo corto de la prenda con una abertura frontal a la altura del escote.

Sensual, juvenil y provocadora logra multiplicar el impacto y divertirse con otras mujeres que se suman al challenge que ya es furor, como el crop top, en TikTok, YouTube e Instagram.

Donde conseguir el crop top rasgado de Shakira

Los looks de las bailarinas que acompañan en el video están inspirados en la estética Y2K, centrada en las tendencias que fueron auge en el 2000 y que vuelven 23 años después de la mano de la generación Z. Este estilo es fácil de encontrar en la marca Shein en donde se ofrecen distintas prendas holgadas de tiro bajo, cut-outs con aberturas en la cintura, escote o mangas, pantalones de chándal, corsés, prendas de colores neón, plateados o llamativos y zapatos de plataforma.

El divertido challenge de Shakira del tema que, al igual que su crop top, ya son tendencia mundial. Fuente. Instagram @shakira

El look adolescente de Shakira favorece por rejuvenecer, apunta a estilizar la figura y marcar la cintura. Aunque la colombiana no haya confesado a qué marca pertenece su look del challenge, sabemos que las tiendas low cost tienen este estilo de crop top por valores que no llegan a los 10 euros. ¡Tú también puedes sumar a tu guardarropas esta estilosa prenda que Shakira volvió tendencia en un abrir y cerrar de ojos al igual que su canción!

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.