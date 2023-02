Dakota Johnson y Salma Hayek, las invitadas más chic del desfile de Gucci

Además de ser colegas en el mundo de la actuación, Dakota Johnson y Salma Hayek comparten amor por la misma marca italiana: Gucci. Mientras que Dakota es embajadora de sus bolsos a nivel mundial, Salma mantiene un vínculo especial con la empresa, ya que su esposo Francois Henri Pinault, es presidente del grupo Kering, que se encarga de manejar la administración de la casa de moda.

Así fue que ambas mujeres se encontraron por medio de Gucci. Otra de las características que presentan las dos es su diferencia de estilos aun vistiendo la misma firma: la empresa se compone de un área más clásica con fines elegantes y glamorosos, y al mismo tiempo, consigue arriesgar con looks modernos y en tendencia. Esto es lo que verán a continuación presentado por las actrices.

Dakota Johnson decidió impactar con un traje de falda-chaqueta y sensual body. Foto: Instagram @justjared.

Tanto por su sencillez como por su naturalidad para vestir, Gucci captó el estilo de Dakota Johnson desde sus primeros pasos en la actuación hasta hoy. La joven sabe defender los looks más sensuales y modernos de la marca, lo que la ha convertido en una de las aplaudidas en Hollywood. Para el primer desfile del año de la firma, la actriz no dejó pasar el momento y optó por un total look en negro.

Gucci la vistió con prendas de su nueva colección como un traje falda-chaqueta - realizado en un textil símil estampado - de minifalda recta y blazer con hombreras, junto con un body lencero de escote profundo, botas altas de cuero y, bolso con apliques de tachas y asa verde. Su distintivo flequillo, su pelo castaño oscuro y su piel blanca fueron detalles naturales que realzaron su estilismo.

Salma Hayek optó por un diseño clásico y elegante en azul majorelle. Foto: Instagram @justjared.

Como ya anticipamos, Gucci tiene dos caras en sus colecciones: la audaz y moderna junto con la clásica y acertada. Salma Hayek tomó la iniciativa de alinear su look con la faceta más glamorosa de la firma, convirtiéndose en la más elegante del desfile junto a su hija Valentina, su hijastra Mathilde y su esposo Francois.

Para esta ocasión, la actriz se decantó por un vestido en azul majorelle de escote cerrado, pequeño cut-out en su busto, hombreras redondas, mangas largas, ajuste en la cintura y bajo asimétrico. Lo que enaltecía al diseño eran sus bordados de estrellas en cristales plata ubicados a la perfección alrededor de la pieza. Para no recargar más su outfit, Salma combinó con sandalias plata de plataformas y clutch en el mismo color.

No podemos decidirnos quién fue la mejor de este desfile, porque Gucci vistió a ambas para impactar. Dakota Johnson con su traje de corte vintage súper renovado y Salma Hayek con su favorecedor vestido fueron, sin dudas, las más atractivas del show.

