Helen Mirren y Diane Keaton derrochan estilo con sus zapatillas a los 77 años

Aún existen algunos pensamientos o creencias limitantes en cuanto a la moda y la edad de la mujer. "Si tienes 40, no puedes llevar minifalda", "no uses jeans, ya tienes 70", "el escote no se ve bien en una mujer mayor de 50", son algunas de las frases más escuchadas por quienes ya "superan el límite" de edad según la sociedad para llevar tal o cual cosa.

Por suerte, varias famosas ayudan a que estas ideas comiencen a derrumbarse enseñando que no importa la edad que poseas, sino cómo lleves ese ítem. A sus 77 años, Helen Mirren y Diane Keaton proponen las zapatillas como nuevo calzado para las mujeres +70, que suelen llevar mocasines o zapatos bajos por miedo a lucir fuera de lugar o a que los demás piensen que pretenden verse más jovenes.

Helen Mirren elige zapatillas para su look en la rueda de prensa de su nueva película. Foto: Instagram @justjared.

Y es que en la realidad, la comodidad es un estilo que todas las mujeres hemos adoptado para nuestra vida. Lo vemos en las calles, en las oficinas, cuando vamos de compras y hasta en las alfombras rojas. Además, hay millones de modelos para elegir según tu personalidad o los looks que te gusta usar. Una prueba la dio Helen Mirren hace unos días atrás con su moderno atuendo en Berlín.

La actriz se calzó unas zapatillas blancas con plataformas junto con un pantalón negro cropped, con estampado de raya diplomática y rayas anchas de color en sus laterales, y sweater rosa chicle de cuello alto. Su peinado tirante y su tenue maquillaje la convirtieron en la estrella del evento, ya que Mirren lució impoluta de pies a cabeza. Con este look ella podría haber optado por unos zapatos de tacón medio o altos, pero apostó por las zapatillas y marcó estilo para inspirar a mujeres de su edad.

Diane Keaton comprueba lo bien que lucen las zapatillas en un look monocolor. Foto: Daily Mail.

Diane Keaton es considerada una ícono de estilo debido a su fanatismo por los trajes desde muy joven. Incluso, en el presente, es una de las actrices más clonadas por su estilo, gracias a que este año como en los anteriores, los trajes se convirtieron en el look más elegido. A pesar de que siempre la veamos enfundada en un conjunto, esta vez la actriz fue captada con un outfit más relajado.

Keaton sabe que los looks monocolores son los mejores para llevar con zapatillas y lo probó con este sencillo estilismo sport en blanco, formado por joggers, sweater de cuello alto y boina. Diferentes a las de su colega, Diane apostó por un modelo más deportivo a juego con su atuendo. El truco más fácil y rápido para mujeres +70 que aún no se animan a llevar zapatillas por miedo a desacertar es éste, que les simplificará la decisión y las convertirá en reinas de la calle.

Por último y muy importante: ¡aprende a soltar el qué dirán! Las zapatillas son el complemento perfecto para cualquier oportunidad y, tengas la edad que tengas, lo esencial es que te sientas cómoda. ¡Aplausos para Helen y Diane!

*¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, sin importar la edad que tengas.