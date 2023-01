Tres impactantes looks con los que Miley Cyrus deslumbró sobre el escenario

Miley Cyrus brindó un show para recibir el nuevo año y compartió el escenario con varios artistas reconocidos. Como de costumbre, la sensación del pop estadounidense sorprendió con tres looks vintage que llamaron la atención de todos los asistentes.

El mega show de Miley Cyrus

La artista estadounidense recibió el 2023 con Miley's New Years Eve Party, un show donde participó un grupo reducido de fanáticos y en el que compartió escenario con varios artistas consagrados, entre ellos Dolly Parton, Sia y Swae Lee.

Si bien el espectáculo fue transmitido por Peacock TV, la artista se encargó de publicar los mejores momentos en su cuenta oficial de Instagram para que sus 192 millones de seguidores disfrutaran de este fantástico espectáculo que incluyó tributos a Whitney Houston y David Bowie.

No pudo faltar, por supuesto, el gran hit de Miley Cyrus, "Midnight sky", el cual cantó junto a la estelar Cari Fletcher.

La cantante estadounidense despidió de la mejor manera al 2022 .Fuente: Instagram @mileycyrus

Miley Cyrus no se guardó nada para despedir al 2022

La mega estrella del pop estadounidense dio un show para el recuerdo. Fue una verdadera fiesta en Miami y sus miles de fanáticos lo disfrutaron hasta las lágrimas.

Además de los invitados ya mencionados, Miley Cyrus compartió protagonismo con el icónico músico David Byrne, con quien interpretó diversas canciones, entre ellas, la célebre "Lets Dance". El artista también se unió a Sia y entre los tres cantaron la maravillosa letra de "Unstoppable".

Los looks elegidos para brillar en su gran noche

La cantante abrió el show con un bellísimo vestido Versace que fue furor en la primavera del 2006. El hermoso atuendo tiene una abertura en el muslo y es de color verde y naranja. Acompañó el resto del look con unas sandalias de taco color dorado.

La tela suave de su vestido Versace realzó su impactante figura. FUENTE: Instagram@mileycyrus

Para interpretar su reconocido hit "Midnight Sky" de su álbum Plastic Heart de 2020, Miley optó por una prenda de Bob Mackie de la colección otoño 2002. El impactante atuendo consta de un solo hombro en color dorado con brillo y flecos por encima de la rodilla. Miley Cyrus viajó en el tiempo con un hermoso vestido de flecos. FUENTE: Instagram@mileycyrus

Al momento de cantar "Party in the USA", la artista se mostró en un diseño bastante sencillo para lo que estamos acostumbrados. No tenía brillos, pero sí un sensual escote y una espalda descubierta que dejaba ver sus elegantes tatuajes.

El atuendo de color rosa y en tela de raso le permitió a la cantante mostrar su sensualidad de siempre. Miley Cyrus lució sexy y elegante para cantar uno de sus clásicos. FUENTE: Instagram@mileycyrus

Miley Cyrus cerró de esta manera el 2022 como bien lo sabe hacer: a pura música sobre un escenario con su amado público, alentándola y luciendo los mejores looks. Su 2023 viene cargado de muchos proyectos, entre ellos el lanzamiento de un nuevo álbum luego de dos años de ausencia.



¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es solo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.