Lilita Carrió tiene su propia marca de ropa y estos son sus precios

Elisa "Lilita" Carrió es una abogada y política argentina con más de 25 años de trayectoria, en la que se destacó por ocupar cargos como diputada provincial y nacional. En 2020 decidió alejarse de la política para centrarse en su vida personal y, como parte de este cambio, apostó a la creación de su propia marca de indumentaria.

Su hija, Victoria Benítez, también decidió formar parte del proyecto y juntas llamaron a su emprendimiento, By Lilitas. Esta semana, la firma cumplió dos años desde su apertura y decidimos tomar algunas de sus prendas y sus precios para que conozcan un poco más sobre esta marca relativamente nueva en el mercado.

Foto: By Lilitas.

Repasaremos algunas de sus piezas imprescindibles de su nueva colección verano 2023 como esta túnica amarilla que puedes encontrar en color fucsia también. La pieza tiene en escote en V, mangas largas y tajo lateral, y es el ítem ideal para llevar a un día de playa o piscina.

Túnica Alegría: $23000

Foto: By Lilitas.

Otra idea es un conjunto relajado y elegante para ir a la oficina o salir por la tarde. En este caso, elegimos unos pantalones culotte en azul cielo junto con una blusa blanca satinada de escote volcado y mangas largas. Este look puedes llevarlo con sandalias bajas o tacones dependiendo de la ocasión.

Pantalón Nube: $17000

Blusa María Noel: $20000

Foto: By Lilitas.

Como es verano, no puede faltar el vestido nuevo para la temporada. En este caso, optamos por un diseño de escote halter y corte ancho en color turquesa, muy liviano y versátil para todas las oportunidades.

Solero Lilita: $24000

Tres looks diseñados por Lilita Carrió para By Lilitas que son must-have de este verano y todos los veranos. ¿Qué les parecen sus opciones? ¿Comprarían o no?