Juliana Awada inspira tres looks para viajar a la Patagonia

La Patagonia es uno de los destinos turísticos más destacados para el verano argentino. Varias deciden apostar por este lugar para tomarse unos días fuera de la ciudad, el trabajo y la rutina. Además, aprovechan a descansar del calor y disfrutar de las temperaturas más agradables en esa zona.

Juliana Awada es una de las argentinas que cuentan con una casa en la Patagonia y que elige pasar los tres meses de verano en el Sur argentino. Para ello, debe contar con ropa que se adecue a un clima más templado y más similar a la primavera. Tomamos las claves de estilo de la empresaria para optar por las prendas correctas antes de viajar.

Este es el look todoterreno de Juliana Awada en la Patagonia. Foto: Instagram @juliana.awada.

A Juliana Awada le encanta disfrutar de horas bajo el sol y frente a un lago tomando mate o charlando con amigas. Uno de sus looks todoterreno es este atuendo en marrón total. Ella lleva pantalones jogger slouchy, sweater liviano con escote en V, sandalias Birkenstock en verde militar, sombrero y gafas de sol.

Este outfit es ideal para aquellas que quieren disfrutar de una Patagonia tranquila y necesiten un look que sirva desde el amanecer hasta el atardecer. Incluso, para las más friolentas, pueden agregar una chaqueta y un par de zapatillas por si les comienza a dar frío en sus pies.

Si visitas la ciudad, aprovecha a vestir jeans y sandalias como la influencer. Foto: Instagram @juliana.awada.

Un atuendo totalmente distinto es esta opción más canchera para pasear por la ciudad llevada por Juliana Awada. En este caso, la influencer optó por un par de jeans ajustados junto con un sweater de estampado tribal, medias grises y sandalias bajas en color caramelo. La combinación de medias y sandalias es totalmente acertada para este tipo de clima más agradable. De igual manera, si no te convence, puedes optar por zapatillas, mocasines o alpargatas.

Aunque las temperaturas sean más bajas, eso no quiere decir que no debas protejerte del sol. Las gafas de sol son infaltables en cualquier oportunidad y así lo afirma la empresaria en cada uno de sus estilismos. Para cerrar el look, puedes añadir un bolso tote o un set de mate súper cool como el de Juliana.

¿Día de excursión? Apuesta por este atuendo de Juliana Awada. Foto: Instagram @juliana.awada.

La Patagonia cuenta con distintas excursiones que duran todo el día, pero que son imperdibles. Si ya tienes una actividad en vista, te recomendamos apostar por este outfit de Juliana Awada. Tal como la ex Primera Dama, puedes decantarte por unos shorts de denim, camisa de denim, chaleco puffer en marrón militar, sandalias Birkenstock, mochila, sombrero y gafas de sol.

Este es el look perfecto para un día de excursión, ya que hasta cuenta con una mochila en la que puedes llevar protector solar, botella de agua y un par de zapatillas por si te mojas los pies o tienes que caminar por suelo más inestable. Puedes usar el chaleco o no, pero sí es importante llevarlo en la mochila por si las temperaturas bajan o comienza a lloviznar.

Con estos tres looks, ya tienes la valija lista para dirigirte a la Patagonia. Recuerda los consejos de Juliana Awada para vestir cómoda durante toda tu estadía.

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!