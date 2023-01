Las zapatillas blancas de Georgina Rodríguez que puedes combinar con todo

"Yo tengo un estilo muy propio. Muchas veces han intentado cambiarlo, pero si no me siento yo, no me lo pongo. Porque no me gusta ir insegura" dijo Georgina Rodríguez, quien siempre ha demostrado ser ella misma en su forma de vestir.

En esta oportunidad, a pesar de tener cientos de modelos de zapatillas blancas presumió orgullosa este diseño y te mostramos cómo lo combinó para deslumbrar.

Georgina Rodríguez: devoción por las zapatillas

La modelo ama los looks elegantes y modernos. Sin embargo, con zapatillas tiene mucho estilo ya que es uno de sus fanatismos. Sí, tiene una auténtica colección de sneakers guardada en su armario y las combina con todo para estilizar su figura.

A través de su cuenta de Instagram, se puede ver que Georgina Rodríguez de todos y cada uno de los diseños de este tipo de calzado que luce a menudo. Vale recordar que durante su paso por Italia (mientras Cristiano estaba jugando allí), la prensa la apodó como "la Kardashian española".

No obstante, lo que tiene de especial la modelo es que presume sus curvas, pero con estilismos rematados por zapatillas deportivas. Son su especialidad, como la de Kim y sus hermanas.

Aunque la influencer siente devoción por este diseño de la firma Nike, completa su colección con modelos de otras marcas. Algunas están especializadas en deporte y otras son de lujo.

Por lo general, las combinaciones suelen ser con jeans o pantalones de chándal mientras que los bolsos de Hermès y las joyas de diamantes terminan siendo el remate perfecto para sus zapatillas.

Georgina Rodríguez presumió de su figura y el fanatismo que tiene por las zapatillas que en esta oportunidad las combinó perfectamente. Fuente: Instagram @georginagio

Su especialidad: combinó zapatillas con calcetas

Georgina Rodríguez más que nunca se une a la tendencia de llevar zapatillas con calcetas. Este es un truco de estilo que no se ha parado de ver el año pasado y que ahora está más presente que nunca. Por ejemplo, en el caso de Kristen Stewart lo aplica constantemente con calcetines de colores mientras que las expertas del street style apuestan por el gris.

En el caso de la pareja de Cristiano Ronaldo, en este caso prefirió ir por lo clásico con calcetas color blanco. La modelo lució un conjunto de shorts y sudadera de cuello alto de la marca Alo Yoga. Con una gorra completó la fórmula deportiva.

En cuanto a los complementos, los responsables de hacer que este look tenga un sello distintivo fueron sus aretes largos, las pulseras y el reloj de diamantes. La empresaria le dio un toque de brillo al look sin olvidarse de su bolsa de mano de la firma Hermès, la cual contrapuso el lujo con lo accesible. Es toda una experta inspiradora para que tú las combines con todo.

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.